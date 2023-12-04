無邪之境影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.28 上映
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《無邪之境》於12.28 在香港上映！《無邪之境》由大美賀均, 西川玲, 小坂龍士, 澀谷采郁主演，東方新地為你整合《無邪之境》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《無邪之境》7大入場前必看重點
《無邪之境》重點一丨電影詳情
《無邪之境》重點二丨劇情簡介
《無邪之境》重點三丨無邪之境影評
《無邪之境》重點四丨電影預告
《無邪之境》重點五丨預告片段曝光
《無邪之境》重點六丨電影彩蛋
《無邪之境》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《無邪之境》重點一丨電影詳情
|《無邪之境》電影詳情
|名稱
|無邪之境 (Evil Does Not Exist)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|濱口龍介
|主演
|大美賀均, 西川玲, 小坂龍士, 澀谷采郁
|片長
|1小時46分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年12月28日, Thu (公映)
《無邪之境》重點二丨劇情簡介
無邪之境劇情講述一對住在東京近郊山村的父女，過著順應自然的平凡日子，但發展商企圖興建豪華露營區，不單嚴重影響水源和自然生態，父女倆原本恬靜簡單的生活亦因而改寫。
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《無邪之境》重點三丨無邪之境影評
影評有待更新
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《無邪之境》重點四丨電影預告
無邪之境預告講述濱口一向擅長捕捉細微、重要，卻容易被忽略的情感，以角色的複雜性、精準的對白和畫面帶動故事發展。透過父女種種日常小事，乃至劇情最後的爆發點，帶領觀眾重新思索城市人與土地的關係，同時為善惡立下註腳。 憑《Drive My Car》勇奪奧斯卡最佳國際電影、橫掃全球多個獎項的濱口龍介載譽回歸，新作再次與作曲家石橋英子合作，帶領觀眾由城市深入林野，解構自然與衝突，同時探問人性善惡的命題。本片榮獲威尼斯影展評審團大獎及國際影評人聯盟獎、倫敦電影節最佳電影獎等殊榮。
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《無邪之境》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：無邪之境電影劇照