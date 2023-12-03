焦點追擊影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.3 上映
《焦點追擊》7大入場前必看重點
《焦點追擊》重點一丨電影詳情
《焦點追擊》重點二丨劇情簡介
《焦點追擊》重點三丨焦點追擊影評
《焦點追擊》重點四丨電影預告
《焦點追擊》重點五丨預告片段曝光
《焦點追擊》重點六丨電影彩蛋
《焦點追擊》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《焦點追擊》重點一丨電影詳情
|《焦點追擊》電影詳情
|名稱
|焦點追擊 (Spotlight)
|片種
|劇情,傳記,歷史
|編劇
|湯瑪士麥卡菲
|導演
|湯瑪士麥卡菲
|主演
|麥克雷法路, 米高基頓, 麗素麥雅當絲, 利夫舒華伯, 尊史拉特利, 史丹利杜斯
|片長
|2小時9分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年12月3日, Sun (重映)
2016年2月18日, Thu (公映)
《焦點追擊》重點二丨劇情簡介
焦點追擊劇情講述2001年夏天，波士頓環球報的「焦點新聞組」，根據一篇關於當地神父被指控過往30年間性侵多名兒童的報導展開調查。雖然明知作出針對天主教會的調查和報導將會導致嚴重後果，但焦點新聞的編輯、記者以及調查員都不遺餘力地追訪。他們訪問了兒時曾被性侵的受害人，並向法院要求解封一些保密的法庭紀錄，發現教會刻意包庇及縱容的禽獸神父竟超過70名，情況比想像中更有恃無恐及令人髮指！即使受到教會人員甚至主教的阻撓，波士頓環球報依然不畏強權，並於2002年1月刊登調查報導，揭開驚天醜聞，更引發全球200多個城市陸續展開相關調查及揭發教會性侵事件。
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《焦點追擊》重點三丨焦點追擊影評
觀眾總評分：8.1/10影評有待更新
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《焦點追擊》重點四丨電影預告
焦點追擊預告講述《焦點追擊》(Spotlight)由演而優則導、獨立精神獎最佳導演湯瑪士麥卡菲(Thomas McCarthy)執導及聯合編劇，曾憑動畫電影《沖天救兵》榮獲金像最佳原創劇本提名。今次他一改以往溫情戲路，將2002年【波士頓環球報】(The Boston Globe)獲普立茲新聞獎、揭示天主教性醜聞事件報導的真人真事改編。 演員陣容強勁，由《復仇者聯盟》系列金像提名男星麥克雷法路(Mark Ruffalo)、《飛鳥俠》金像提名影帝米高基頓(Michael Keaton)、《回到最愛的一天》麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)、《變種特攻：狼人外傳》金球提名男星利夫舒華伯(Liev Schreiber)、美劇《廣告狂人》《蟻俠》尊史拉特利(John Slattery)、《變形金剛：殲滅世紀》金像提名男星史丹利杜斯(Stanley Tucci)等眾星攜手揭開驚天醜聞！
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