焦點追擊影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.3 上映

《焦點追擊》於12.3 在香港上映！《焦點追擊》由麥克雷法路, 米高基頓, 麗素麥雅當絲, 利夫舒華伯, 尊史拉特利, 史丹利杜斯主演，東方新地為你整合《焦點追擊》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。