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熱搜影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.14 上映

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《熱搜》於12.14 在香港上映！《熱搜》由周冬雨, 宋洋, 袁弘主演，東方新地為你整合《熱搜》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《熱搜》7大入場前必看重點

《熱搜》重點一丨電影詳情
《熱搜》重點二丨劇情簡介
《熱搜》重點三丨熱搜影評
《熱搜》重點四丨電影預告
《熱搜》重點五丨預告片段曝光
《熱搜》重點六丨電影彩蛋
《熱搜》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《熱搜》重點一丨電影詳情

《熱搜》電影詳情
名稱 熱搜 (Trending Topic)
片種 劇情
編劇
導演
主演 周冬雨, 宋洋, 袁弘
片長 待定
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2023年12月14日, Thu (公映)
熱搜電影劇照
熱搜 （圖片來源：熱搜電影劇照）

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《熱搜》重點二丨劇情簡介

熱搜劇情講述自從媒體主編陳妙（周冬雨 飾）發布一篇爆款文章後，意外收到當事人的求助，並牽扯出一系列意想不到的事件。 陳妙的合夥人何言（宋洋 飾），資本集團總裁岳鵬（袁弘 飾）陸續捲入其中，真相究竟為何，背後還有哪些秘密，一場以網絡為載體的正義之戰正在展開 。
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《熱搜》重點三丨熱搜影評

影評有待更新
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《熱搜》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《熱搜》重點五丨預告片段曝光

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《熱搜》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有熱搜彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《熱搜》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：熱搜電影劇照

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