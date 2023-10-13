燃冬

燃冬影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.9 上映

電影影評
東方新地
廣告

《燃冬》於11.9 在香港上映！《燃冬》由周冬雨, 劉昊然, 屈楚蕭主演，東方新地為你整合《燃冬》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《燃冬》7大入場前必看重點

《燃冬》重點一丨電影詳情
《燃冬》重點二丨劇情簡介
《燃冬》重點三丨燃冬影評
《燃冬》重點四丨電影預告
《燃冬》重點五丨預告片段曝光
《燃冬》重點六丨電影彩蛋
《燃冬》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《燃冬》重點一丨電影詳情

《燃冬》電影詳情
名稱 燃冬 (The Breaking Ice)
片種
編劇
導演 陳哲藝
主演 周冬雨, 劉昊然, 屈楚蕭
片長 待定
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2023年11月9日, Thu (公映)
燃冬電影劇照
燃冬 （圖片來源：燃冬電影劇照）

回到目錄

《燃冬》重點二丨劇情簡介

燃冬劇情講述年輕導遊娜娜（周冬雨 飾）、為家人看顧小飯店的韓蕭（屈楚蕭 飾），與偶然闖入二人關係的浩豐（劉昊然 飾），三個背負着挫折與自我懷疑的異鄉人，在中國東北小城延吉相遇。圍爐取暖的三人迷失於這個邊緣鄉郊，產生似有若無的情愫，結伴走上長年積雪封霜的長白山。冰雪消融後，能否為處於人生岔口的年輕人透出一線光？
回到目錄

《燃冬》重點三丨燃冬影評

影評有待更新
回到目錄

《燃冬》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《燃冬》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《燃冬》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有燃冬彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《燃冬》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：燃冬電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 