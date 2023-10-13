燃冬影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.9 上映
廣告
《燃冬》於11.9 在香港上映！《燃冬》由周冬雨, 劉昊然, 屈楚蕭主演，東方新地為你整合《燃冬》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《燃冬》7大入場前必看重點
《燃冬》重點一丨電影詳情
《燃冬》重點二丨劇情簡介
《燃冬》重點三丨燃冬影評
《燃冬》重點四丨電影預告
《燃冬》重點五丨預告片段曝光
《燃冬》重點六丨電影彩蛋
《燃冬》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《燃冬》重點一丨電影詳情
|《燃冬》電影詳情
|名稱
|燃冬 (The Breaking Ice)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|陳哲藝
|主演
|周冬雨, 劉昊然, 屈楚蕭
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月9日, Thu (公映)
《燃冬》重點二丨劇情簡介
燃冬劇情講述年輕導遊娜娜（周冬雨 飾）、為家人看顧小飯店的韓蕭（屈楚蕭 飾），與偶然闖入二人關係的浩豐（劉昊然 飾），三個背負着挫折與自我懷疑的異鄉人，在中國東北小城延吉相遇。圍爐取暖的三人迷失於這個邊緣鄉郊，產生似有若無的情愫，結伴走上長年積雪封霜的長白山。冰雪消融後，能否為處於人生岔口的年輕人透出一線光？
回到目錄
《燃冬》重點三丨燃冬影評
影評有待更新
回到目錄
《燃冬》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《燃冬》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：燃冬電影劇照