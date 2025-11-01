營救飛虎

營救飛虎影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.13上映

電影影評
營救飛虎影評｜《營救飛虎》於11.13在香港上映！東方新地為你整合《營救飛虎》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

營救飛虎影評｜入場前7大必看劇情

《營救飛虎》必看一丨電影詳情
《營救飛虎》必看二丨劇情簡介
《營救飛虎》必看三丨《營救飛虎》影評
《營救飛虎》必看四丨電影預告
《營救飛虎》必看五丨預告片段曝光
《營救飛虎》必看六丨電影彩蛋
《營救飛虎》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《營救飛虎》必看一丨電影詳情

《營救飛虎》電影詳情
名稱 營救飛虎 (Against All Odds)
片種 戰爭,動作
編劇
導演 劉浩良
主演 陳永勝,伍允龍,王丹妮,韓庚,Mitchell Hoog
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2025年11月13日, Thu (公映)

營救飛虎
《營救飛虎》必看二丨劇情簡介

時值1944年的香港深陷於侵華日軍的鐵蹄之下，援華美軍飛虎隊飛行員詹姆斯（Mitchell Hoog 飾）在執行轟炸香港任務時被日軍擊落。東江縱隊港九大隊遊擊隊員沙膽仔（陳永勝 飾）、三家姐（王丹妮 飾）、單刀（伍允龍 飾）及蝦米（韓陌 飾）奉命潛入日軍俱樂部保齡球館營救詹姆斯。與此同時，矢志刺殺日軍在港高官的潛伏人員歡少（韓庚 飾）終於等到在保齡球館執行任務的絕佳機會。不料，營救詹姆斯和刺殺日軍高官的任務「相撞」，歡少身份暴露令行動曝光，便毅然與小隊一起帶著詹姆斯衝破日軍海陸空立體封鎖，與追擊日軍以命相搏，最終在大鵬灣的血色黎明中完成絕地突圍逃出生天！

《營救飛虎》必看三丨營救飛虎影評

影評有待更新
《營救飛虎》必看四丨電影預告

預告有待更新
《營救飛虎》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《營救飛虎》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有營救飛虎彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《營救飛虎》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看營救飛虎上映時間、場-次及預售情況：

熱門文章

 