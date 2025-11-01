營救飛虎影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.13上映
營救飛虎影評｜《營救飛虎》於11.13在香港上映！東方新地為你整合《營救飛虎》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
|《營救飛虎》電影詳情
|名稱
|營救飛虎 (Against All Odds)
|片種
|戰爭,動作
|編劇
|—
|導演
|劉浩良
|主演
|陳永勝,伍允龍,王丹妮,韓庚,Mitchell Hoog
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2025年11月13日, Thu (公映)
時值1944年的香港深陷於侵華日軍的鐵蹄之下，援華美軍飛虎隊飛行員詹姆斯（Mitchell Hoog 飾）在執行轟炸香港任務時被日軍擊落。東江縱隊港九大隊遊擊隊員沙膽仔（陳永勝 飾）、三家姐（王丹妮 飾）、單刀（伍允龍 飾）及蝦米（韓陌 飾）奉命潛入日軍俱樂部保齡球館營救詹姆斯。與此同時，矢志刺殺日軍在港高官的潛伏人員歡少（韓庚 飾）終於等到在保齡球館執行任務的絕佳機會。不料，營救詹姆斯和刺殺日軍高官的任務「相撞」，歡少身份暴露令行動曝光，便毅然與小隊一起帶著詹姆斯衝破日軍海陸空立體封鎖，與追擊日軍以命相搏，最終在大鵬灣的血色黎明中完成絕地突圍逃出生天！
