爆血新婚夜2：豪門遊戲影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.26上映
爆血新婚夜2：豪門遊戲影評｜入場前7大必看劇情
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看一丨電影詳情
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看二丨劇情簡介
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看三丨《爆血新婚夜2：豪門遊戲》影評
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看四丨電影預告
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看五丨預告片段曝光
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看六丨電影彩蛋
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看一丨電影詳情
|《爆血新婚夜2：豪門遊戲》電影詳情
|名稱
|爆血新婚夜2：豪門遊戲 (Ready Or Not 2: Here I Come)
|片種
|驚慄,恐怖,喜劇
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|莎瑪拉韋榮
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月26日, Thu (公映)
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看二丨劇情簡介
更癲狂、更陰毒、更血腥的全新豪門獵殺遊戲即將展開，遊戲規則全面升級，各位玩家準備好未？Le Domas家族一鑊熟後，觸發最高議會啟動全新獵殺遊戲，僥倖逃離的「廝殺新娘」姬絲 (莎瑪拉韋榮 飾)隨即跌入血腥屠殺新階段！四大富豪家族誓要追殺姬絲，並綁架她的細妹（嘉芙蓮紐頓 飾) 作威脅，迫使姬絲入局，誰成最終贏家，就能統治世界！但打golf多過殺人嘅豪門一出手，即烏龍百出，埋身肉搏，子彈橫飛，唔係你死就係我亡，姬絲兩姊妹必須擸起武器大反擊，再次血洗豪門。
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《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看三丨爆血新婚夜2：豪門遊戲影評
影評有待更新
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《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看四丨電影預告
爆血新婚夜2：豪門遊戲預告講述2019年超狂血腥喜劇《爆血新婚夜》(Ready Or Not)叫好又叫座，全球勁收近5億港元殺出血路！上集獲得一致好評，深受影迷喜愛，當續集《爆血新婚夜2：豪門遊戲》預告一出，立即成為Searchlight史上最高點擊預告，短短24小時就收獲6,800萬點擊！《爆血新婚夜2：豪門遊戲》由Radio Silence新一代驚悚恐怖片導演麥貝特尼利奧平(Matt Bettinelli-Olpin)及泰勒吉列特(Tyler Gillett)載譽回歸，「廝殺新娘」姬絲（莎瑪拉韋榮Samara Weaving 飾）被逼再玩全新升級亡命遊戲，惡鬥變態富門，玩足一日一夜！最高議會四大家族，十二位成員，個個手攞致命武器，一鋪搏盡！今次除了樣靚身材正的莎瑪拉韋榮外，還有「蟻俠」女嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）驚喜加盟飾演「廝殺新娘」的細妹，吸睛度雙倍爆燈！
《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有爆血新婚夜2：豪門遊戲彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《爆血新婚夜2：豪門遊戲》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看爆血新婚夜2：豪門遊戲上映時間、場-次及預售情況：