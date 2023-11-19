爆裂點影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.8 上映
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《爆裂點》於12.8 在香港上映！《爆裂點》由張家輝, 陳偉霆, 梁洛施主演，東方新地為你整合《爆裂點》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《爆裂點》7大入場前必看重點
《爆裂點》重點一丨電影詳情
《爆裂點》重點二丨劇情簡介
《爆裂點》重點三丨爆裂點影評
《爆裂點》重點四丨電影預告
《爆裂點》重點五丨預告片段曝光
《爆裂點》重點六丨電影彩蛋
《爆裂點》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《爆裂點》重點一丨電影詳情
|《爆裂點》電影詳情
|名稱
|爆裂點 (A Bursting Point)
|片種
|—
|編劇
|林超賢
|導演
|唐唯瀚
|主演
|張家輝, 陳偉霆, 梁洛施
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年12月8日, Fri (公映)
《爆裂點》重點二丨劇情簡介
爆裂點劇情講述劇情簡介有待更新
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《爆裂點》重點三丨爆裂點影評
影評有待更新
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《爆裂點》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《爆裂點》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：爆裂點電影劇照