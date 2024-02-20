特權樂園影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.22 上映
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《特權樂園》於2.22 在香港上映！《特權樂園》由基斯頓費杜, 姍迪許娜主演，東方新地為你整合《特權樂園》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《特權樂園》7大入場前必看重點
《特權樂園》重點一丨電影詳情
《特權樂園》重點二丨劇情簡介
《特權樂園》重點三丨特權樂園影評
《特權樂園》重點四丨電影預告
《特權樂園》重點五丨預告片段曝光
《特權樂園》重點六丨電影彩蛋
《特權樂園》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《特權樂園》重點一丨電影詳情
|《特權樂園》電影詳情
|名稱
|特權樂園 (The Zone of Interest)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|祖納芬基里沙
|主演
|基斯頓費杜, 姍迪許娜
|片長
|1小時45分
|級別
|IIA 級
|語言
|德語, 波蘭語 (中英文字幕)
|上映
|2024年2月22日, Thu (公映)
《特權樂園》重點二丨劇情簡介
特權樂園劇情講述二戰時期，奧斯威辛集中營指揮官盧道夫赫斯（基斯頓費杜 飾）和他的妻子希穎（姍迪許娜 飾），一家大小居於集中營旁邊的一所花園平房，為家人建構理想家園。他們的世界與惡無關，看似歲月靜好，對於近鄰不時傳來的槍聲、驚嚎、火光、灰燼，亦一律「我唔知、我睇唔到」……
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《特權樂園》重點三丨特權樂園影評
影評有待更新
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《特權樂園》重點四丨電影預告
特權樂園預告講述改編自馬丁艾米斯同名小說，《皮下之慌》導演祖納芬基里沙巧妙運用畫面和聲音設計，滲透世間平庸之惡、冷眼旁觀帶來不能忽視的壓抑與不安。榮獲康城影展評審團大獎及英國電影學院獎3項大獎，包括最佳英國電影及最佳非英語電影，亦入圍奧斯卡金像獎5項大獎，包括最佳電影、導演、國際電影、聲音效果及改編劇本。
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《特權樂園》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：特權樂園電影劇照