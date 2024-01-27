狂獸獵人格力文影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.22 上映
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《狂獸獵人格力文》於8.22 在香港上映！《狂獸獵人格力文》由阿倫泰勒約翰遜, 羅素高爾, 亞莉安娜迪布絲, 佛列德海辛爾, 艾歷山度利奧拿, 基斯杜化艾伯特主演，東方新地為你整合《狂獸獵人格力文》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《狂獸獵人格力文》7大入場前必看重點
《狂獸獵人格力文》重點一丨電影詳情
《狂獸獵人格力文》重點二丨劇情簡介
《狂獸獵人格力文》重點三丨狂獸獵人格力文影評
《狂獸獵人格力文》重點四丨電影預告
《狂獸獵人格力文》重點五丨預告片段曝光
《狂獸獵人格力文》重點六丨電影彩蛋
《狂獸獵人格力文》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《狂獸獵人格力文》重點一丨電影詳情
|《狂獸獵人格力文》電影詳情
|名稱
|狂獸獵人格力文 (Kraven the Hunter)
|片種
|動作,冒險
|編劇
|艾特馬金
|導演
|J. C. 贊多
|主演
|阿倫泰勒約翰遜, 羅素高爾, 亞莉安娜迪布絲, 佛列德海辛爾, 艾歷山度利奧拿, 基斯杜化艾伯特
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年8月22日, Thu (公映)
《狂獸獵人格力文》重點二丨劇情簡介
狂獸獵人格力文劇情講述格力文自小認知在任何情況下都不能示弱，要變得強悍，手下無情！後來，他意外獲得超強力量，感官能力全面躍升，更會利用與動物的聯繫來追蹤獵物，一旦被他盯上，只有死路一條！
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《狂獸獵人格力文》重點三丨狂獸獵人格力文影評
影評有待更新
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《狂獸獵人格力文》重點四丨電影預告
狂獸獵人格力文預告講述Sony Pictures暴力呈獻，最強狩獵者《狂獸獵人格力文》（Kraven The Hunter）即將殺到大銀幕！由《殺手列車》野性動作型男阿倫泰勒約翰遜飾演Marvel最具個性兼惡名昭彰的反派角色，聯同《帝國驕雄》金像影帝羅素高爾及《西城故事》金像奬最佳女配角亞莉安娜迪布絲，全力開啟血腥獵殺模式！蜘蛛俠最強仇敵育成！超強ACTION，血腥暴力限制級，挑戰感官極限！
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《狂獸獵人格力文》重點五丨預告片段曝光
《狂獸獵人格力文》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有狂獸獵人格力文彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《狂獸獵人格力文》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《狂獸獵人格力文》劇情大綱是什麼？
《狂獸獵人格力文》描述格力文自小認知在任何情況下都不…詳情請看
《狂獸獵人格力文》演員角色包括誰？
《狂獸獵人格力文》演員角色包括阿倫泰勒約翰遜, …詳情請看
圖片來源：狂獸獵人格力文電影劇照