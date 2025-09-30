狂蟒之災影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.24上映
狂蟒之災影評｜《狂蟒之災》於12.24在香港上映！東方新地為你整合《狂蟒之災》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊
《狂蟒之災》必看一丨電影詳情
《狂蟒之災》必看二丨劇情簡介
《狂蟒之災》必看三丨沙贊！眾神之怒影評
《狂蟒之災》必看四丨電影預告
《狂蟒之災》必看五丨預告片段曝光
《狂蟒之災》必看六丨電影彩蛋
《狂蟒之災》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《狂蟒之災》電影詳情
|名稱
|狂蟒之災 (Anaconda)
|片種
|冒險,動作,喜劇,恐怖
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|保羅活特,積伯克,丹迪紐頓
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月24日, Wed (公映)
一群正值中年危機的朋友，決定重拍年輕時喜愛的電影。為了尋找拍攝靈感，他們踏入原始叢林，卻意外捲入危險生物與不可預測的災難之中，友情與生存本能面臨極限考驗。
影評有待更新
預告有待更新
預告有待更新
現時暫未有狂蟒之災彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
立即查看狂蟒之災上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：狂蟒之災電影劇照