狂野時速10

狂野時速10｜5.25 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《狂野時速10》於5.25 在香港上映！Sundaykiss為你整合《狂野時速10》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《狂野時速10》電影詳情
名稱 狂野時速10 (Fast X)
片種 動作
編劇
導演 路易斯賴托瑞
主演 雲迪素, 米雪露芝姬絲, 泰利斯吉遜, 路達克里斯, 積遜莫瑪, 娜塔莉艾曼紐, 佐丹娜布絲達, 莊先拿, 積遜史特咸, 姜成鎬, 阿倫瑞奇森, 丹妮拉梅爾基奧, 史葛伊士活, 海倫美蘭, 查理絲花朗, 貝兒娜森, 烈打莫蘭奴
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年5月25日, Thu (公映)

《狂野時速10》丨劇情簡介

當列度（雲迪素 飾）與他的寵大家庭，多年來齊心克服了無數險阻與不可能任務。但他們正要面對一位可怕的復仇者勁敵——卷帶回到2011年《狂野時速5》，當列度和拍檔鏟除了巴西毒梟Hernan Reyes後，其兒子Dante（積遜莫瑪 飾）原來目睹一切，並蟄伏足足12年精心策劃報仇大計！ Dante的陰謀席捲洛杉磯、羅馬、巴西、倫敦、葡萄牙以至南極洲，勢要全方位粉碎當列度的大家庭。新盟友加入相助，舊敵人再次現身；但當列度面對的最大危機，是發現8歲兒子成為了對方最終復仇目標！

5 大院線戲院連結：


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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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