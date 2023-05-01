狂野時速10｜5.25 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《狂野時速10》於5.25 在香港上映！Sundaykiss為你整合《狂野時速10》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《狂野時速10》電影詳情
|名稱
|狂野時速10 (Fast X)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|路易斯賴托瑞
|主演
|雲迪素, 米雪露芝姬絲, 泰利斯吉遜, 路達克里斯, 積遜莫瑪, 娜塔莉艾曼紐, 佐丹娜布絲達, 莊先拿, 積遜史特咸, 姜成鎬, 阿倫瑞奇森, 丹妮拉梅爾基奧, 史葛伊士活, 海倫美蘭, 查理絲花朗, 貝兒娜森, 烈打莫蘭奴
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年5月25日, Thu (公映)
《狂野時速10》丨劇情簡介
當列度（雲迪素 飾）與他的寵大家庭，多年來齊心克服了無數險阻與不可能任務。但他們正要面對一位可怕的復仇者勁敵——卷帶回到2011年《狂野時速5》，當列度和拍檔鏟除了巴西毒梟Hernan Reyes後，其兒子Dante（積遜莫瑪 飾）原來目睹一切，並蟄伏足足12年精心策劃報仇大計！ Dante的陰謀席捲洛杉磯、羅馬、巴西、倫敦、葡萄牙以至南極洲，勢要全方位粉碎當列度的大家庭。新盟友加入相助，舊敵人再次現身；但當列度面對的最大危機，是發現8歲兒子成為了對方最終復仇目標！
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