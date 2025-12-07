狸想奇兵影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.5上映
《狸想奇兵》必看一丨電影詳情
|《狸想奇兵》電影詳情
|名稱
|狸想奇兵 (Hoppers)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|莊丹尼爾
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月5日, Thu (公映)
《狸想奇兵》必看二丨劇情簡介
熱愛動物的環保少女美寶發現科學家創造了革命性「躍跳技術」，可以將人類意識「跳」進逼真的機器動物身體，使人們能夠以動物身份與動物溝通！她毫不猶疑即「躍」 進一隻超萌機械河狸身上，正式開啟「狸」害的瘋狂冒險！一跳進動物世界，美寶發現很多超乎想像的種種秘密，要跟動物打交道，不單要遵守湖規、還要開動物會議，結果更被捧成動物版聖女貞德，帶領各路動物企圖向人類反擊，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險！
《狸想奇兵》必看三丨狸想奇兵影評
影評有待更新
《狸想奇兵》必看四丨電影預告
狸想奇兵預告講述迪士尼與彼思又一創意爆燈新作《狸想奇兵》(Hoppers)，今次帶觀眾玩轉動物世界!動物發燒友美寶發現科學家可以對人類進行「跳躍傳送」，這項新技術可以將人類意識“跳”進栩栩如生的機器動物中，使人們能夠作為動物與動物進行溝通！片中更拿迪士尼賣座鉅製來自嘲，說:「這個技術即是《阿凡達》那樣。」以這個嶄新技術令美寶開啟了前所未知的動物世界之門。《狸想奇兵》由Pixar導演Daniel Chong執導，Daniel曾以動畫電影《熊熊遇見你》獲英國兒童影藝學院獎，他在外國媒體訪問中提到，為何電影中會出現《阿凡達》的玩笑，他表示:「我們跟團隊也討論過，覺得一來是讓觀眾知道，我們自己也知道這個設定，聽起來的確有點像《阿凡達》，而且希望讓觀眾預先理解這部電影的設定會有點瘋狂，帶點幽默，同時亦擁有Pixar電影的情感，我希望大家可以快點在戲院欣賞到這部電影，相信大家一定會覺得非常有趣。」
《狸想奇兵》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《狸想奇兵》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有狸想奇兵彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《狸想奇兵》必看七｜上映時間、場次及預售情況
