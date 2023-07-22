猛龍過江

猛龍過江影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.22 上映

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《猛龍過江》於7.22 在香港上映！《猛龍過江》由李小龍, 苗可秀, 羅禮士主演，東方新地為你整合《猛龍過江》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《猛龍過江》7大入場前必看重點

《猛龍過江》重點一丨電影詳情
《猛龍過江》重點二丨劇情簡介
《猛龍過江》重點三丨猛龍過江影評
《猛龍過江》重點四丨電影預告
《猛龍過江》重點五丨預告片段曝光
《猛龍過江》重點六丨電影彩蛋
《猛龍過江》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《猛龍過江》重點一丨電影詳情

《猛龍過江》電影詳情
名稱 猛龍過江 (The Way Of The Dragon )
片種 動作
編劇 李小龍
導演 李小龍
主演 李小龍, 苗可秀, 羅禮士
片長 1小時40分
級別 IIB 級
語言 粵語
上映 2023年7月22日, Sat (重映)
猛龍過江電影劇照
猛龍過江 （圖片來源：猛龍過江電影劇照）

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《猛龍過江》重點二丨劇情簡介

猛龍過江劇情講述香港青年唐龍（李小龍 飾）受遠在羅馬經營餐廳的陳清華（苗可秀 飾）叔父所托，遠赴羅馬協助陳清華。當地的商業集團看中了餐廳所在的地皮，而陳清華想守住家業不願出售，餐館屢受黑幫滋擾，生意每況日下。 餐廳眾服務員為了抵禦流氓，自發學習空手道，但仍然被對方欺侮，危急時刻唐龍出手，將一眾流氓痛打。不甘失敗的商業集團欲致唐龍於死地，陳清華擔心其安危勸唐龍離開，面對將陳清華綁架的下流對手，唐龍忍無可忍，與商業集團聘請的眾多高手展開連番搏殺……
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《猛龍過江》重點三丨猛龍過江影評

影評有待更新
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《猛龍過江》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《猛龍過江》重點五丨預告片段曝光

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《猛龍過江》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有猛龍過江彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《猛龍過江》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：猛龍過江電影劇照

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