猩瘋血雨影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映
猩瘋血雨影評｜《猩瘋血雨》於1.22在香港上映！東方新地為你整合《猩瘋血雨》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
猩瘋血雨影評｜入場前7大必看劇情
《猩瘋血雨》必看一丨電影詳情
《猩瘋血雨》必看二丨劇情簡介
《猩瘋血雨》必看三丨《猩瘋血雨》影評
《猩瘋血雨》必看四丨電影預告
《猩瘋血雨》必看五丨預告片段曝光
《猩瘋血雨》必看六丨電影彩蛋
《猩瘋血雨》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《猩瘋血雨》必看一丨電影詳情
|《猩瘋血雨》電影詳情
|名稱
|猩瘋血雨 (Primate)
|片種
|驚慄,恐怖
|編劇
|約翰尼斯羅拔斯, 埃內斯利亞拉
|導演
|約翰尼斯羅拔斯
|主演
|尊妮詩高雅,謝茜嘉亞歷山大,賽高素,維多利亞懷恩特,芝雅亨特,鄭班哲文,查理曼,堤安西蒙
|片長
|1小時29分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月22日, Thu (公映)
《猩瘋血雨》必看二丨劇情簡介
一群密友的熱帶度假之旅，忽然演變成一場駭人而原始的恐怖求生故事…
《猩瘋血雨》必看三丨猩瘋血雨影評
影評有待更新
《猩瘋血雨》必看四丨電影預告
預告有待更新
《猩瘋血雨》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《猩瘋血雨》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有猩瘋血雨彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《猩瘋血雨》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看猩瘋血雨上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：猩瘋血雨電影劇照