猩瘋血雨

猩瘋血雨影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

猩瘋血雨影評｜《猩瘋血雨》於1.22在香港上映！東方新地為你整合《猩瘋血雨》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

猩瘋血雨影評｜入場前7大必看劇情

《猩瘋血雨》必看一丨電影詳情
《猩瘋血雨》必看二丨劇情簡介
《猩瘋血雨》必看三丨《猩瘋血雨》影評
《猩瘋血雨》必看四丨電影預告
《猩瘋血雨》必看五丨預告片段曝光
《猩瘋血雨》必看六丨電影彩蛋
《猩瘋血雨》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《猩瘋血雨》必看一丨電影詳情

《猩瘋血雨》電影詳情
名稱 猩瘋血雨 (Primate)
片種 驚慄,恐怖
編劇 約翰尼斯羅拔斯, 埃內斯利亞拉
導演 約翰尼斯羅拔斯
主演 尊妮詩高雅,謝茜嘉亞歷山大,賽高素,維多利亞懷恩特,芝雅亨特,鄭班哲文,查理曼,堤安西蒙
片長 1小時29分
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年1月22日, Thu (公映)

回到目錄

猩瘋血雨
猩瘋血雨（圖片來源：猩瘋血雨電影劇照)

《猩瘋血雨》必看二丨劇情簡介

一群密友的熱帶度假之旅，忽然演變成一場駭人而原始的恐怖求生故事…
回到目錄

《猩瘋血雨》必看三丨猩瘋血雨影評

影評有待更新
回到目錄

《猩瘋血雨》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《猩瘋血雨》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《猩瘋血雨》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有猩瘋血雨彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《猩瘋血雨》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看猩瘋血雨上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：猩瘋血雨電影劇照

熱門文章

 