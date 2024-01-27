猿人爭霸戰：猩凶帝國

猿人爭霸戰：猩凶帝國影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.30 上映

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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》於5.30 在香港上映！東方新地為你整合《猿人爭霸戰：猩凶帝國》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》7大入場前必看重點

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點一丨電影詳情
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點二丨劇情簡介
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點三丨猿人爭霸戰：猩凶帝國影評
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點四丨電影預告
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點五丨預告片段曝光
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點六丨電影彩蛋
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點一丨電影詳情

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影詳情
名稱 猿人爭霸戰：猩凶帝國 (Kingdom of the Planet of the Apes)
片種 動作
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年5月30日, Thu (公映)
猿人爭霸戰：猩凶帝國電影劇照
猿人爭霸戰：猩凶帝國 （圖片來源：猿人爭霸戰：猩凶帝國電影劇照）

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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點二丨劇情簡介

猿人爭霸戰：猩凶帝國劇情講述六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章，嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒 (Caesar) 最後難敵一戰，在凱撒帝國落幕之前，牠帶領牠的國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》為這個全球史詩式磅礡系列注入新活力，講述後凱撒時代的多年之後，猿人成為地球上主要物種，反而人類已淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下，一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑，更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大決擇！
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點三丨猿人爭霸戰：猩凶帝國影評

影評有待更新
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點四丨電影預告

猿人爭霸戰：猩凶帝國預告講述風靡全球的《猿人爭霸戰》系列，特技災難科幻鉅製震撼視聽外，精彩絕倫的人性角力故事線更令影迷大呼感動難忘。久違多年，全新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》(暫譯) (Kingdom of the Planet of the Apes)將於2024年重磅回歸大銀幕，為全球影迷帶來後凱撒時代的最新猿人帝國爭霸戰！ 《猿人爭霸戰：猩凶帝國》由《移動迷宮》三部曲導演Wes Ball執導，Josh Friedman (《強戰世界》)、Rick Jaffa & Amanda Silver (《阿凡達：水之道》)及Patrick Aison (《鐵血戰士：狩獵追擊》) 所編劇，主演包括一眾人氣電影劇集影星：Owen Teague (《小丑回魂》)、Freya Allan (劇集《獵魔士》)、Kevin Durand (劇集《魔鑰傳》)、Peter Macon (劇集《無恥之徒》)、William H. Macy (《抖室》)等。
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點五丨預告片段曝光

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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有猿人爭霸戰：猩凶帝國彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》劇情大綱是什麼？

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》描述六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最…詳情請看

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》演員角色包括誰？

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》演員角色包括詳情請看

圖片來源：猿人爭霸戰：猩凶帝國電影劇照

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