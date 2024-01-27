猿人爭霸戰：猩凶帝國影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.30 上映
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》7大入場前必看重點
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點一丨電影詳情
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點二丨劇情簡介
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點三丨猿人爭霸戰：猩凶帝國影評
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點四丨電影預告
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點五丨預告片段曝光
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點六丨電影彩蛋
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點一丨電影詳情
|《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影詳情
|名稱
|猿人爭霸戰：猩凶帝國 (Kingdom of the Planet of the Apes)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年5月30日, Thu (公映)
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點二丨劇情簡介
猿人爭霸戰：猩凶帝國劇情講述六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章，嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒 (Caesar) 最後難敵一戰，在凱撒帝國落幕之前，牠帶領牠的國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》為這個全球史詩式磅礡系列注入新活力，講述後凱撒時代的多年之後，猿人成為地球上主要物種，反而人類已淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下，一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑，更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大決擇！
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點三丨猿人爭霸戰：猩凶帝國影評
影評有待更新
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點四丨電影預告
猿人爭霸戰：猩凶帝國預告講述風靡全球的《猿人爭霸戰》系列，特技災難科幻鉅製震撼視聽外，精彩絕倫的人性角力故事線更令影迷大呼感動難忘。久違多年，全新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》(暫譯) (Kingdom of the Planet of the Apes)將於2024年重磅回歸大銀幕，為全球影迷帶來後凱撒時代的最新猿人帝國爭霸戰！ 《猿人爭霸戰：猩凶帝國》由《移動迷宮》三部曲導演Wes Ball執導，Josh Friedman (《強戰世界》)、Rick Jaffa & Amanda Silver (《阿凡達：水之道》)及Patrick Aison (《鐵血戰士：狩獵追擊》) 所編劇，主演包括一眾人氣電影劇集影星：Owen Teague (《小丑回魂》)、Freya Allan (劇集《獵魔士》)、Kevin Durand (劇集《魔鑰傳》)、Peter Macon (劇集《無恥之徒》)、William H. Macy (《抖室》)等。
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點五丨預告片段曝光
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有猿人爭霸戰：猩凶帝國彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《猿人爭霸戰：猩凶帝國》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》劇情大綱是什麼？
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》描述六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最…詳情請看
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》演員角色包括誰？
《猿人爭霸戰：猩凶帝國》演員角色包括詳情請看