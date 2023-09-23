玫瑰的故事影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.23 上映
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《玫瑰的故事》於9.23 在香港上映！《玫瑰的故事》由張曼玉, 周潤發, 張堅庭主演，東方新地為你整合《玫瑰的故事》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《玫瑰的故事》7大入場前必看重點
《玫瑰的故事》重點一丨電影詳情
《玫瑰的故事》重點二丨劇情簡介
《玫瑰的故事》重點三丨玫瑰的故事影評
《玫瑰的故事》重點四丨電影預告
《玫瑰的故事》重點五丨預告片段曝光
《玫瑰的故事》重點六丨電影彩蛋
《玫瑰的故事》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《玫瑰的故事》重點一丨電影詳情
|《玫瑰的故事》電影詳情
|名稱
|玫瑰的故事 (A Story of Rose)
|片種
|愛情
|編劇
|楊凡
|導演
|楊凡
|主演
|張曼玉, 周潤發, 張堅庭
|片長
|1小時32分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年9月23日, Sat (重映)
《玫瑰的故事》重點二丨劇情簡介
玫瑰的故事劇情講述年輕貌美的黃玫瑰（張曼玉 飾）是男孩子的夢中情人。自小失去父母的她，甚得其兄振華（周潤發 飾）呵護備至。後來她遇上莊國棟（陳俊國 飾），可惜莊為了事業捨棄她，另聚他人。玫瑰大受打擊，決意去法國唸書，及後與一平庸男子結婚生子。十年後，振華逝世，已離婚的玫瑰返港。她戀上了傅家明（周潤發 飾），此時名成利就的莊卻再出現，但她終於選擇了家明。可惜，家明卻因交通意外身亡，玫瑰又再面對命運的戲弄。
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《玫瑰的故事》重點三丨玫瑰的故事影評
觀眾總評分：6.7/10影評有待更新
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《玫瑰的故事》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《玫瑰的故事》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：玫瑰的故事電影劇照