玫瑰的故事

玫瑰的故事影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.23 上映

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東方新地

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《玫瑰的故事》於9.23 在香港上映！《玫瑰的故事》由張曼玉, 周潤發, 張堅庭主演，東方新地為你整合《玫瑰的故事》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《玫瑰的故事》7大入場前必看重點

《玫瑰的故事》重點一丨電影詳情
《玫瑰的故事》重點二丨劇情簡介
《玫瑰的故事》重點三丨玫瑰的故事影評
《玫瑰的故事》重點四丨電影預告
《玫瑰的故事》重點五丨預告片段曝光
《玫瑰的故事》重點六丨電影彩蛋
《玫瑰的故事》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《玫瑰的故事》重點一丨電影詳情

《玫瑰的故事》電影詳情
名稱 玫瑰的故事 (A Story of Rose)
片種 愛情
編劇 楊凡
導演 楊凡
主演 張曼玉, 周潤發, 張堅庭
片長 1小時32分
級別 IIA 級
語言 粵語
上映 2023年9月23日, Sat (重映)
玫瑰的故事電影劇照
玫瑰的故事 （圖片來源：玫瑰的故事電影劇照）

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《玫瑰的故事》重點二丨劇情簡介

玫瑰的故事劇情講述年輕貌美的黃玫瑰（張曼玉 飾）是男孩子的夢中情人。自小失去父母的她，甚得其兄振華（周潤發 飾）呵護備至。後來她遇上莊國棟（陳俊國 飾），可惜莊為了事業捨棄她，另聚他人。玫瑰大受打擊，決意去法國唸書，及後與一平庸男子結婚生子。十年後，振華逝世，已離婚的玫瑰返港。她戀上了傅家明（周潤發 飾），此時名成利就的莊卻再出現，但她終於選擇了家明。可惜，家明卻因交通意外身亡，玫瑰又再面對命運的戲弄。
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《玫瑰的故事》重點三丨玫瑰的故事影評

觀眾總評分：6.7/10影評有待更新
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《玫瑰的故事》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《玫瑰的故事》重點五丨預告片段曝光

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《玫瑰的故事》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有玫瑰的故事彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《玫瑰的故事》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：玫瑰的故事電影劇照

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