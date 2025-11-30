玲瓏

玲瓏影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

玲瓏影評｜《玲瓏》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《玲瓏》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

玲瓏影評｜入場前7大必看劇情

《玲瓏》必看一丨電影詳情
《玲瓏》必看二丨劇情簡介
《玲瓏》必看三丨《玲瓏》影評
《玲瓏》必看四丨電影預告
《玲瓏》必看五丨預告片段曝光
《玲瓏》必看六丨電影彩蛋
《玲瓏》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《玲瓏》必看一丨電影詳情

《玲瓏》電影詳情
名稱 玲瓏 (Nothing More To Say)
片種 紀錄
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2026年1月30日, Fri (公映)

回到目錄

玲瓏
玲瓏（圖片來源：玲瓏電影劇照)

《玲瓏》必看二丨劇情簡介

大家有沒有想像過，一個無聲的世界是怎樣的嗎？當你在街頭遇見聾人用手語交談時，心中是否泛起一絲好奇？聾人雖然面臨著社會的偏見與各種限制，但他們的生活同樣可以豐富多姿。而聾人社群的身份認同更多地涉及到他們選擇的溝通方式—使用手語、口語溝通還是其他輔助技術，並不能僅用聽力損失的程度來界定。《玲瓏》通過展示不同背景的聾人日常，探索聾人如何在以健聽為中心的世界中，尋找並實踐自我。「玲瓏」其中一個意思為清越的聲音，也是一種呼喚——邀請大家「聆聽聾人」的聲音，了解他們的故事。
回到目錄

《玲瓏》必看三丨玲瓏影評

影評有待更新
回到目錄

《玲瓏》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《玲瓏》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《玲瓏》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有玲瓏彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《玲瓏》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看玲瓏上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：玲瓏電影劇照

熱門文章

 