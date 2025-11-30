玲瓏影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映
玲瓏影評｜入場前7大必看劇情
《玲瓏》必看一丨電影詳情
《玲瓏》必看二丨劇情簡介
《玲瓏》必看三丨《玲瓏》影評
《玲瓏》必看四丨電影預告
《玲瓏》必看五丨預告片段曝光
《玲瓏》必看六丨電影彩蛋
《玲瓏》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《玲瓏》必看一丨電影詳情
|《玲瓏》電影詳情
|名稱
|玲瓏 (Nothing More To Say)
|片種
|紀錄
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2026年1月30日, Fri (公映)
《玲瓏》必看二丨劇情簡介
大家有沒有想像過，一個無聲的世界是怎樣的嗎？當你在街頭遇見聾人用手語交談時，心中是否泛起一絲好奇？聾人雖然面臨著社會的偏見與各種限制，但他們的生活同樣可以豐富多姿。而聾人社群的身份認同更多地涉及到他們選擇的溝通方式—使用手語、口語溝通還是其他輔助技術，並不能僅用聽力損失的程度來界定。《玲瓏》通過展示不同背景的聾人日常，探索聾人如何在以健聽為中心的世界中，尋找並實踐自我。「玲瓏」其中一個意思為清越的聲音，也是一種呼喚——邀請大家「聆聽聾人」的聲音，了解他們的故事。
《玲瓏》必看三丨玲瓏影評
《玲瓏》必看四丨電影預告
《玲瓏》必看五丨預告片段曝光
《玲瓏》必看六｜電影彩蛋
《玲瓏》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看玲瓏上映時間、場-次及預售情況：
