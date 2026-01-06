用武之地

用武之地影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映

電影影評
東方新地編輯部

《用武之地》於1.22在香港上映！

用武之地影評｜入場前7大必看劇情

《用武之地》必看一丨電影詳情

《用武之地》電影詳情
名稱 用武之地 (Escape From The Outland)
片種 動作,戰爭
編劇 申奧, 許淥洋
導演 申奧
主演 肖央,齊溪,任達華,鄭愷
片長 2小時11分
級別 待定
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2026年1月22日, Thu (公映)

用武之地
用武之地（圖片來源：用武之地電影劇照)

《用武之地》必看二丨劇情簡介

駐外記者馬笑（肖央 飾）和志願醫生潘文佳（齊溪 飾）夫婦，陪同工程師苗峰（鄭愷 飾）赴郊區修理基地台時，當地局勢突變。三人一路躲避恐怖組織的無差別攻擊，最後還是被綁架淪為人質，並在獄中結識了華僑商人周偉傑（任達華 飾）。面對恐怖分子聞所未聞的屠殺暴行和以命換錢的勒索，他們歷經105天，展開了一場驚心動魄的自救逃生。
《用武之地》必看三丨用武之地影評

影評有待更新
《用武之地》必看四丨電影預告

預告有待更新

《用武之地》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《用武之地》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有用武之地彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《用武之地》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看用武之地上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：用武之地電影劇照

