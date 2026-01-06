用武之地影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映
用武之地影評｜《用武之地》於1.22在香港上映！東方新地為你整合《用武之地》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
用武之地影評｜入場前7大必看劇情
《用武之地》必看一丨電影詳情
《用武之地》必看二丨劇情簡介
《用武之地》必看三丨《用武之地》影評
《用武之地》必看四丨電影預告
《用武之地》必看五丨預告片段曝光
《用武之地》必看六丨電影彩蛋
《用武之地》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《用武之地》必看一丨電影詳情
|《用武之地》電影詳情
|名稱
|用武之地 (Escape From The Outland)
|片種
|動作,戰爭
|編劇
|申奧, 許淥洋
|導演
|申奧
|主演
|肖央,齊溪,任達華,鄭愷
|片長
|2小時11分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2026年1月22日, Thu (公映)
《用武之地》必看二丨劇情簡介
駐外記者馬笑（肖央 飾）和志願醫生潘文佳（齊溪 飾）夫婦，陪同工程師苗峰（鄭愷 飾）赴郊區修理基地台時，當地局勢突變。三人一路躲避恐怖組織的無差別攻擊，最後還是被綁架淪為人質，並在獄中結識了華僑商人周偉傑（任達華 飾）。面對恐怖分子聞所未聞的屠殺暴行和以命換錢的勒索，他們歷經105天，展開了一場驚心動魄的自救逃生。
《用武之地》必看三丨用武之地影評
影評有待更新
《用武之地》必看四丨電影預告
預告有待更新
《用武之地》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《用武之地》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有用武之地彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《用武之地》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看用武之地上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：用武之地電影劇照