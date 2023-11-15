白塔之光

白塔之光影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映

電影影評
東方新地
廣告

《白塔之光》於11.30 在香港上映！《白塔之光》由辛柏青, 黃堯, 田壯壯主演，東方新地為你整合《白塔之光》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《白塔之光》7大入場前必看重點

《白塔之光》重點一丨電影詳情
《白塔之光》重點二丨劇情簡介
《白塔之光》重點三丨白塔之光影評
《白塔之光》重點四丨電影預告
《白塔之光》重點五丨預告片段曝光
《白塔之光》重點六丨電影彩蛋
《白塔之光》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《白塔之光》重點一丨電影詳情

《白塔之光》電影詳情
名稱 白塔之光 (The Shadowless Tower)
片種
編劇
導演 張律
主演 辛柏青, 黃堯, 田壯壯
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2023年11月30日, Thu (公映)
白塔之光電影劇照
白塔之光 （圖片來源：白塔之光電影劇照）

回到目錄

《白塔之光》重點二丨劇情簡介

白塔之光劇情講述人到中年、離婚後獨自生活的食評家谷文通（辛柏青 飾），對所有人總是謙恭禮讓。偶然間認識了同樣一個人的年輕攝影師歐陽文慧（黃堯 飾），兩個孤獨的靈魂互相陪伴，漫步在人來人往的北京街頭，徘徊在肢體與情感間的曖昧。一次偶然的機會，谷文通得知了歐陽文慧的隱痛往事，又發現了自己父親（田壯壯 飾）失聯四十多年的真相，讓他的生活有了新的變化……
回到目錄

《白塔之光》重點三丨白塔之光影評

影評有待更新
回到目錄

《白塔之光》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《白塔之光》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《白塔之光》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有白塔之光彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《白塔之光》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：白塔之光電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 