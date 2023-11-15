白塔之光影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映
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《白塔之光》於11.30 在香港上映！《白塔之光》由辛柏青, 黃堯, 田壯壯主演，東方新地為你整合《白塔之光》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《白塔之光》7大入場前必看重點
《白塔之光》重點一丨電影詳情
《白塔之光》重點二丨劇情簡介
《白塔之光》重點三丨白塔之光影評
《白塔之光》重點四丨電影預告
《白塔之光》重點五丨預告片段曝光
《白塔之光》重點六丨電影彩蛋
《白塔之光》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《白塔之光》重點一丨電影詳情
|《白塔之光》電影詳情
|名稱
|白塔之光 (The Shadowless Tower)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|張律
|主演
|辛柏青, 黃堯, 田壯壯
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年11月30日, Thu (公映)
《白塔之光》重點二丨劇情簡介
白塔之光劇情講述人到中年、離婚後獨自生活的食評家谷文通（辛柏青 飾），對所有人總是謙恭禮讓。偶然間認識了同樣一個人的年輕攝影師歐陽文慧（黃堯 飾），兩個孤獨的靈魂互相陪伴，漫步在人來人往的北京街頭，徘徊在肢體與情感間的曖昧。一次偶然的機會，谷文通得知了歐陽文慧的隱痛往事，又發現了自己父親（田壯壯 飾）失聯四十多年的真相，讓他的生活有了新的變化……
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《白塔之光》重點三丨白塔之光影評
影評有待更新
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《白塔之光》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《白塔之光》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：白塔之光電影劇照