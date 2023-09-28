白日之下影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.2 上映
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《白日之下》於11.2 在香港上映！《白日之下》由余香凝, 林保怡, 梁雍婷, 龔慈恩主演，東方新地為你整合《白日之下》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《白日之下》7大入場前必看重點
《白日之下》重點一丨電影詳情
《白日之下》重點二丨劇情簡介
《白日之下》重點三丨白日之下影評
《白日之下》重點四丨電影預告
《白日之下》重點五丨預告片段曝光
《白日之下》重點六丨電影彩蛋
《白日之下》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《白日之下》重點一丨電影詳情
|《白日之下》電影詳情
|名稱
|白日之下 (In Broad Daylight)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|簡君晉
|主演
|余香凝, 林保怡, 梁雍婷, 龔慈恩
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年11月2日, Thu (公映)
《白日之下》重點二丨劇情簡介
白日之下劇情講述新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪(余香凝 飾)潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。
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《白日之下》重點三丨白日之下影評
影評有待更新
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《白日之下》重點四丨電影預告
白日之下預告講述《白日之下》故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。余香凝表示：「戲入面我需要逐步去調查及揭露種種於殘疾院舍裡發生的問題，知道故事改編自真實事件，即係現實世界係真係發生緊呢啲事，所以一路拍攝我心情都係幾沉重。」
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《白日之下》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：白日之下電影劇照