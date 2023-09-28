白日之下

白日之下影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.2 上映

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《白日之下》於11.2 在香港上映！《白日之下》由余香凝, 林保怡, 梁雍婷, 龔慈恩主演，東方新地為你整合《白日之下》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《白日之下》7大入場前必看重點

《白日之下》重點一丨電影詳情
《白日之下》重點二丨劇情簡介
《白日之下》重點三丨白日之下影評
《白日之下》重點四丨電影預告
《白日之下》重點五丨預告片段曝光
《白日之下》重點六丨電影彩蛋
《白日之下》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《白日之下》重點一丨電影詳情

《白日之下》電影詳情
名稱 白日之下 (In Broad Daylight)
片種 劇情
編劇
導演 簡君晉
主演 余香凝, 林保怡, 梁雍婷, 龔慈恩
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年11月2日, Thu (公映)
白日之下電影劇照
白日之下 （圖片來源：白日之下電影劇照）

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《白日之下》重點二丨劇情簡介

白日之下劇情講述新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪(余香凝 飾)潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。
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《白日之下》重點三丨白日之下影評

影評有待更新
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《白日之下》重點四丨電影預告

白日之下預告講述《白日之下》故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。余香凝表示：「戲入面我需要逐步去調查及揭露種種於殘疾院舍裡發生的問題，知道故事改編自真實事件，即係現實世界係真係發生緊呢啲事，所以一路拍攝我心情都係幾沉重。」
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《白日之下》重點五丨預告片段曝光

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《白日之下》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有白日之下彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《白日之下》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：白日之下電影劇照

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