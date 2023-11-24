白晝如焚影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映優先場
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《白晝如焚》於11.30 在香港上映！《白晝如焚》由鄧麗欣, 劉以豪, 李靖筠, 呂良偉主演，東方新地為你整合《白晝如焚》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《白晝如焚》7大入場前必看重點
《白晝如焚》重點一丨電影詳情
《白晝如焚》重點二丨劇情簡介
《白晝如焚》重點三丨白晝如焚影評
《白晝如焚》重點四丨電影預告
《白晝如焚》重點五丨預告片段曝光
《白晝如焚》重點六丨電影彩蛋
《白晝如焚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《白晝如焚》重點一丨電影詳情
|《白晝如焚》電影詳情
|名稱
|白晝如焚 (As it Burns)
|片種
|懸疑,愛情
|編劇
|—
|導演
|李保樟
|主演
|鄧麗欣, 劉以豪, 李靖筠, 呂良偉
|片長
|1小時42分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年11月30日, Thu (優先場)
2024年3月7日, Thu (公映)
《白晝如焚》重點二丨劇情簡介
白晝如焚劇情講述深夜某公寓發生氣體爆炸，現場留下一具燒焦女屍。探員魏允 (呂良偉 飾)到來調查，死者言貞 (鄧麗欣 飾)與城中的富二代吳嵐正計劃結婚，如今香消玉殞，一宗看似平凡的意外，魏允反而認為疑點重重… 他發現言貞母親於十五年前也同樣被燒死。聽說母女關係很差，言貞唯一能傾訴的對象就是盧子峰 (劉以豪 飾)。他也在百仙鎮中長大，二人青梅竹馬，奈何言母一直反對二人交往。直到意外發生後，言貞與盧子峰也各自從鎮中消失。 魏允鍥而不捨的追查，所有與言貞有關的人，也同樣掩飾著不同的秘密，更令事件撲朔迷離，直至他看見盧子峰的現任女友林音(鄧麗欣 飾)，二人無比相像，案情才出現轉機。 這兩宗橫跨十五年的案件，每個人皆有可能是殺人嫌疑犯，而迷霧繚繞的背後，真相更是超乎想像…
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《白晝如焚》重點三丨白晝如焚影評
影評有待更新
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《白晝如焚》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《白晝如焚》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：白晝如焚電影劇照