盜月者

盜月者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.8 上映

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《盜月者》於2.8 在香港上映！《盜月者》由盧瀚霆, 呂爵安, 張繼聰, 白只主演，東方新地為你整合《盜月者》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《盜月者》7大入場前必看重點

《盜月者》重點一丨電影詳情
《盜月者》重點二丨劇情簡介
《盜月者》重點三丨盜月者影評
《盜月者》重點四丨電影預告
《盜月者》重點五丨預告片段曝光
《盜月者》重點六丨電影彩蛋
《盜月者》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《盜月者》重點一丨電影詳情

《盜月者》電影詳情
名稱 盜月者 (The Moon Thieves)
片種
編劇
導演 袁劍偉
主演 盧瀚霆, 呂爵安, 張繼聰, 白只
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2024年2月8日, Thu (公映)
盜月者電影劇照
盜月者 （圖片來源：盜月者電影劇照）

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《盜月者》重點二丨劇情簡介

盜月者劇情講述人稱「馬生」的馬文舜（呂爵安 飾）本來是個「對期錶」專家，所謂對期錶，意即低價收購典當手錶，並挪用其零件，改裝重嵌轉售──是真零件改做成假錶謀利的灰色勾當！只是，上得山多終遇虎！馬生一次貪心，行騙失敗，被二手錶商的龍頭萊寶行的萊叔（姜濤 飾）找住痛腳！表面上是二手錶商的萊叔，事實是地下錶市場最大賊頭，冷血勢利，殺人不貶眼。在其威脅下，馬生被迫前往日本，偷取藏在「時計物語」內的三隻畢卡索名錶。同行偷竊的團隊有經驗豐富的大賊（張繼聰 飾）、負責爆破的渠王（白只 飾）、與及天才開鎖青年阿佑（盧瀚霆 飾）。豈料，馬生隱隱察覺到大賊和渠王，與阿佑之間暗流湧動，各懷鬼胎，互不信任。一場危機重重的旅程即將展開。
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《盜月者》重點三丨盜月者影評

影評有待更新
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《盜月者》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《盜月者》重點五丨預告片段曝光

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《盜月者》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有盜月者彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《盜月者》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：盜月者電影劇照

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