真人版 秒速5厘米影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.5上映
真人版 秒速5厘米影評｜入場前7大必看劇情
《真人版 秒速5厘米》必看一丨電影詳情
《真人版 秒速5厘米》必看二丨劇情簡介
《真人版 秒速5厘米》必看三丨《真人版 秒速5厘米》影評
《真人版 秒速5厘米》必看四丨電影預告
《真人版 秒速5厘米》必看五丨預告片段曝光
《真人版 秒速5厘米》必看六丨電影彩蛋
《真人版 秒速5厘米》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《真人版 秒速5厘米》必看一丨電影詳情
|《真人版 秒速5厘米》電影詳情
|名稱
|真人版 秒速5厘米 (5 Centimeters per Second)
|片種
|劇情
|編劇
|新海誠
|導演
|奥山由之
|主演
|松村北斗,高畑充希,森七菜,青木柚,木竜麻生,上田悠斗,白山乃愛,宮崎葵,吉岡秀隆
|片長
|2小時2分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年2月5日, Thu (公映)
《真人版 秒速5厘米》必看二丨劇情簡介
1991年春季。貴樹和明里在東京的小學相識，溫柔地觸及彼此的孤獨，並逐漸建立起溝通。 然而，就在畢業的同時，明里搬家了。 即使分開，兩人仍持續通信。在中學一年級的冬天。 暴風雪之夜，兩人在栃木和岩船重逢，並在雪地中的櫻花樹下許下最後的承諾：「2009年3月26日再見。」時光流逝，2008年，貴樹在東京工作，過著封閉的生活，從未深度與人互動。明里也靜靜地過著日常生活，回憶著那些日子。兩人以不同速度走過這十八年，前往一個記憶之地。 那段時間的文字仍靜靜地漂浮在遙遠的距離與時間中，超越了未曾相遇的命運。
《真人版 秒速5厘米》必看三丨真人版 秒速5厘米影評
影評有待更新
回到目錄
《真人版 秒速5厘米》必看四丨電影預告
真人版 秒速5厘米預告講述真人版《秒速5厘米》是首部新海誠真人改編電影，並改編自動畫電影《秒速5厘米》— 這部被譽為「新海誠世界」的起源，即使在發行18年後，也深受日本及全球喜愛。真人版由導演奧山由之以非凡的熱情挑戰執導；男主角由曾演出《長夜盡頭的微光》《穿越時空の初吻》的松村北斗擔當，而女主角高畑充希近年先後出演是枝裕和導演《怪物》、李相日導演《國寶》等備受矚目作品，演技實力備受肯定。此外，電影更有森七菜、青木柚、木竜麻生、宮崎葵、吉岡秀隆等實力派演員共同參與演出。港澳將由環球影業發行，將定於2月5日戲院全線上映！
《真人版 秒速5厘米》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《真人版 秒速5厘米》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有真人版 秒速5厘米彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《真人版 秒速5厘米》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看真人版 秒速5厘米上映時間、場-次及預售情況：