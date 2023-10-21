真的狠愛你影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.21 上映
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《真的狠愛你》於12.21 在香港上映！東方新地為你整合《真的狠愛你》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《真的狠愛你》7大入場前必看重點
《真的狠愛你》重點一丨電影詳情
《真的狠愛你》重點二丨劇情簡介
《真的狠愛你》重點三丨真的狠愛你影評
《真的狠愛你》重點四丨電影預告
《真的狠愛你》重點五丨預告片段曝光
《真的狠愛你》重點六丨電影彩蛋
《真的狠愛你》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《真的狠愛你》重點一丨電影詳情
|《真的狠愛你》電影詳情
|名稱
|真的狠愛你 (Anyone But You)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2023年12月21日, Thu (公映)
《真的狠愛你》重點二丨劇情簡介
真的狠愛你劇情講述劇情簡介有待更新
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《真的狠愛你》重點三丨真的狠愛你影評
影評有待更新
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《真的狠愛你》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《真的狠愛你》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：真的狠愛你電影劇照