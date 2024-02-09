石門影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.12 上映
《石門》7大入場前必看重點
《石門》重點一丨電影詳情
《石門》重點二丨劇情簡介
《石門》重點三丨石門影評
《石門》重點四丨電影預告
《石門》重點五丨預告片段曝光
《石門》重點六丨電影彩蛋
《石門》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《石門》重點一丨電影詳情
|《石門》電影詳情
|名稱
|石門 (Stonewalling)
|片種
|—
|編劇
|黃驥, 大冢龍治
|導演
|黃驥, 大冢龍治
|主演
|姚紅貴, 劉龍, 黃小雄, 肖子龍, 莫志宏, 任小雨
|片長
|2小時28分
|級別
|IIA 級
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2024年2月12日, Mon (公映)
《石門》重點二丨劇情簡介
石門劇情講述二十歲的林森是意外懷孕的大學生，是想從事高薪兼職的「小雨」，也是打算回老家生下孩子、替母償債的「銀芳」。臨盆在即，前路茫茫。《笨鳥》夫妻檔導演黃驥、大塚龍治與演員姚紅貴再攜手，推出女性三部曲終章，納入疫情語境，延續對女性隱祕內在與真切經驗的關照，寫實凝望中國零工經濟下，歷經扭曲社會百態的小人物。
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《石門》重點三丨石門影評
影評有待更新
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《石門》重點四丨電影預告
石門預告講述第60屆台灣金馬獎大獎「最佳劇情片」，同時獲「最佳剪輯」獎，引發廣大關注。這部電影由黃驥和大塚龍治共同執導，講述二十歲的林森是意外懷孕的大學生，是想從事高薪兼職的「小雨」，也是打算回老家生下孩子、替母償債的「銀芳」。臨盆在即，前路茫茫。《笨鳥》夫妻檔導演黃驥、大塚龍治與演員姚紅貴再攜手，推出「女性三部曲」終章，納入疫情語境，延續對女性隱祕內在與真切經驗的關顧，寫實凝望中國零工經濟下，歷經扭曲社會百態的小人物。 「女性三部曲」描繪女性獨有的身體經驗，如墮胎疼痛、初次性經驗的痛、乳房痛、產子痛。導演以電影的形式整理和再現，探索身體對心理的影響。在《石門》中，林森的乳房痛是根據導演黃驥生孩子後的真實感受而呈現的，當她聽到其他小孩哭聲時，乳房會感到脹痛。黃驥後來學會了直接表達自己哪裡痛。她認為，不表達這些疼痛只會造成大家的理解障礙，就像築起了一道石牆。基於這個理由，《石門》為了真實展現主角在懷胎十個月期間的身心感受變化，也就真的就拍攝了十個月；雖然演員姚紅貴並非真正懷孕，但黃驥會與她分享自己的經驗，特別是麻木疲憊的感覺，希望從這個角度真實呈現女性和生育之間的關係。 故事背景設置在中國南方的湖南長沙，這座「新一線城市」展示了城鄉結合的都市奇觀，也是支撐中國經濟躍升的重要註腳。故事中的角色，如希望販賣卵子的林森和其他女性，都渴望著更好的生活，夢想著住進高樓，但卻只能被困在狹小陳舊的公寓中。這部電影聚焦於年輕女性的生活狀態，導演們前往一所大學進行資料蒐集，發現女廁牆上貼滿了代孕的廣告，於是他們直接打電話去了解情況。他們也發現因為當時剛推出的新款 iPhone 價格較高，所以有些女孩為了購買手機而去賣卵。 儘管《石門》贏得了金馬獎最佳劇情片，但在此前，這部電影在入圍的五部電影中也是個別和孤 立的存在。首先，它以日本電影身分報名金馬獎，題材卻是中國內地的年輕人生活狀態。再者，整部電影的拍攝幾乎可以被稱為家庭式的製作。這在被工業化和娛樂化的亞洲影視環境中是難以想像的，這麼少人人的攝製團隊甚至可能打破了該獎項的歷史紀錄。 導演黃驥不僅擔任了導演，還兼任製片、美術，和場景經理；而大塚龍治則兼任攝影、燈光、美術，和錄音的指導；再加上一位一位現場錄音師。在一些較為複雜的場景中，會有多一位副導演和兩位美術人員的幫助，但基本上整個團隊只有三人。至於演員，全都是素人。 這種小規模，一人身兼多職的製作方式使得《石門》與眾不同，在金馬獎的舞臺上提出了新的電影製作的可能性。
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