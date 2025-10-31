破鏡慾影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.31上映
破。鏡。慾影評｜《破。鏡。慾》於10.31在香港上映！東方新地為你整合《破。鏡。慾》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
破。鏡。慾影評｜入場前7大必看劇情
《破。鏡。慾》必看一丨電影詳情
《破。鏡。慾》必看二丨劇情簡介
《破。鏡。慾》必看三丨《破。鏡。慾》影評
《破。鏡。慾》必看四丨電影預告
《破。鏡。慾》必看五丨預告片段曝光
《破。鏡。慾》必看六丨電影彩蛋
《破。鏡。慾》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《破。鏡。慾》必看一丨電影詳情
|《破。鏡。慾》電影詳情
|名稱
|破。鏡。慾 (Hidden Face)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|金大又
|主演
|宋承憲,曹汝貞,朴智炫
|片長
|1小時55分
|級別
|III 級
|語言
|韓語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月31日, Fri (重映)2025年1月2日, Thu (公映)
《破。鏡。慾》必看二丨劇情簡介
禁閉、觀察、揭開…指揮家兼未婚夫「成鎮」（宋承憲飾）領導的管弦樂隊中的大提琴手「秀妍」（曹汝貞飾）有一天突然消失了，只留下了一段錄影。成鎮因失去秀妍而悲痛欲絕，但對代替未婚妻的大提琴手「美珠」（朴智賢飾）卻互相吸引著對方。然後…在一個雨夜，成鎮和美珠被彼此的慾望沖昏了頭腦，在秀妍家做出了不可原諒的行為…與此同時，被認為失蹤的秀妍卻被困在她家的一個秘密房間裡，目擊著赤裸裸的猙相…
《破。鏡。慾》必看三丨破。鏡。慾影評
多年前已看過的西原著電影,覺得故事有新意,人地原著密室殘舊,食過期罐頭的,這套經改裝接近原作八成左右,兩個女角一個肯脫,一個好演技,未看過原著可以一看.覺得改左尾段兩女角有曖昧關係,最後臨尾重…..故事反而重差左.畫蛇添足.
★★★★★★☆☆☆☆6/10
好看，有戲味，冇悶場，未到最後吾知答案。
★★★★★★★★☆☆8/10
可能有劇透內容，如果想查看請按此顯示。
★★★★★★★★★★10/10
這是2011年西班牙語電影The Hidden Face嘅Remake。我覺得原作好睇好多。
★★★★★★☆☆☆☆6/10
好好睇，兩位女角演技很好，男主角宋承憲的光芒被比下去，劇本值得一讚，沒有冷場，未到完場不知结局。
★★★★★★★★★☆9/10
《破。鏡。慾》必看四丨電影預告
預告有待更新
《破。鏡。慾》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《破。鏡。慾》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有破。鏡。慾彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《破。鏡。慾》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看破。鏡。慾上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：破。鏡。慾電影劇照