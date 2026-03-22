祈念之樹影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.26上映
廣告
祈念之樹影評｜《祈念之樹》於3.26在香港上映！東方新地為你整合《祈念之樹》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
祈念之樹影評｜入場前7大必看劇情
《祈念之樹》必看一丨電影詳情
《祈念之樹》必看二丨劇情簡介
《祈念之樹》必看三丨《祈念之樹》影評
《祈念之樹》必看四丨電影預告
《祈念之樹》必看五丨預告片段曝光
《祈念之樹》必看六丨電影彩蛋
《祈念之樹》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《祈念之樹》必看一丨電影詳情
|《祈念之樹》電影詳情
|名稱
|祈念之樹 (The Keeper of the Camphor Tree)
|片種
|動畫,奇幻,劇情
|編劇
|東野圭吾
|導演
|伊藤智彥
|主演
|配音: 高橋文哉,天海祐希,齋藤飛鳥,宮世琉彌,大澤隆夫
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月26日, Thu (公映)
《祈念之樹》必看二丨劇情簡介
直井玲斗因不合理解雇而失業，孤立無援時又因一時衝動犯下罪行被捕。正值人生低谷，已故母親的異母姊柳澤千舟出現。她曾為柳澤集團發展貢獻良多，利用影響力為玲斗爭取釋放機會，但附帶條件：前往月郷神社，擔任傳說中能實現願望的巨大樟樹——「祈念之樹」的守護者。玲斗雖滿腹疑惑，仍接受這份任務。日子一天天過去，他開始接觸前来樹下祈願的人们：長年在此默默祈禱的佐治壽明、對父親行為心生疑慮的女大學生佐治優美，以及為是否繼承家業而掙扎的大場壯貴。這些相遇逐漸改變他的內心，也引領他一步步接近祈念之樹力量的真相。
回到目錄
《祈念之樹》必看三丨祈念之樹影評
影評有待更新
回到目錄
《祈念之樹》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《祈念之樹》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《祈念之樹》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有祈念之樹彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《祈念之樹》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看祈念之樹上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：祈念之樹電影劇照