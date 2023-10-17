祈憐之歌

祈憐之歌影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.18 上映優先場

電影影評
東方新地
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《祈憐之歌》於10.18 在香港上映！《祈憐之歌》由松村北斗, 黑木華, 廣瀨鈴主演，東方新地為你整合《祈憐之歌》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《祈憐之歌》7大入場前必看重點

《祈憐之歌》重點一丨電影詳情
《祈憐之歌》重點二丨劇情簡介
《祈憐之歌》重點三丨祈憐之歌影評
《祈憐之歌》重點四丨電影預告
《祈憐之歌》重點五丨預告片段曝光
《祈憐之歌》重點六丨電影彩蛋
《祈憐之歌》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《祈憐之歌》重點一丨電影詳情

《祈憐之歌》電影詳情
名稱 祈憐之歌
片種 劇情
編劇
導演 岩井俊二
主演 松村北斗, 黑木華, 廣瀨鈴
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2023年10月18日, Wed (優先場)
2023年10月26日, Thu (公映)
祈憐之歌電影劇照
祈憐之歌 （圖片來源：祈憐之歌電影劇照）

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《祈憐之歌》重點二丨劇情簡介

祈憐之歌劇情講述祈憐 (AiNA THE END 飾) 不會說話，卻能放聲高歌。她孤身一人，彈著結他在街頭演唱，靠歌聲傳達心意。動人聲線吸引神秘女子逸子 (廣瀨鈴 飾)，逸子決心要當祈憐的經理人，幫助她出道成為歌手。在歌迷越來越多之際， 逸子突然失蹤，引來警察調查，卻使她重遇失去聯絡多年的姐夫 (松村北斗 飾)。岩井再次書寫日本311 大地震的集體創傷，以短暫的生命、漂泊的心和歌聲編織四個主角橫跨13 年尋求救贖的故事。
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《祈憐之歌》重點三丨祈憐之歌影評

影評有待更新
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《祈憐之歌》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《祈憐之歌》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《祈憐之歌》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有祈憐之歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《祈憐之歌》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：祈憐之歌電影劇照

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