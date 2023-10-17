祈憐之歌影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.18 上映優先場
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《祈憐之歌》於10.18 在香港上映！《祈憐之歌》由松村北斗, 黑木華, 廣瀨鈴主演，東方新地為你整合《祈憐之歌》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《祈憐之歌》7大入場前必看重點
《祈憐之歌》重點一丨電影詳情
《祈憐之歌》重點二丨劇情簡介
《祈憐之歌》重點三丨祈憐之歌影評
《祈憐之歌》重點四丨電影預告
《祈憐之歌》重點五丨預告片段曝光
《祈憐之歌》重點六丨電影彩蛋
《祈憐之歌》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《祈憐之歌》重點一丨電影詳情
|《祈憐之歌》電影詳情
|名稱
|祈憐之歌
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|岩井俊二
|主演
|松村北斗, 黑木華, 廣瀨鈴
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年10月18日, Wed (優先場)
2023年10月26日, Thu (公映)
《祈憐之歌》重點二丨劇情簡介
祈憐之歌劇情講述祈憐 (AiNA THE END 飾) 不會說話，卻能放聲高歌。她孤身一人，彈著結他在街頭演唱，靠歌聲傳達心意。動人聲線吸引神秘女子逸子 (廣瀨鈴 飾)，逸子決心要當祈憐的經理人，幫助她出道成為歌手。在歌迷越來越多之際， 逸子突然失蹤，引來警察調查，卻使她重遇失去聯絡多年的姐夫 (松村北斗 飾)。岩井再次書寫日本311 大地震的集體創傷，以短暫的生命、漂泊的心和歌聲編織四個主角橫跨13 年尋求救贖的故事。
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《祈憐之歌》重點三丨祈憐之歌影評
影評有待更新
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《祈憐之歌》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《祈憐之歌》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《祈憐之歌》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有祈憐之歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《祈憐之歌》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：祈憐之歌電影劇照