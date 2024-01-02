祖宗膠戰外星人2

祖宗膠戰外星人2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映

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《祖宗膠戰外星人2》於1.25 在香港上映！《祖宗膠戰外星人2》由柳俊烈, 金泰梨, 金宇彬, LEE Ha-nee, 廉晶雅, 趙祐鎭, 金義城, 陳善圭主演，東方新地為你整合《祖宗膠戰外星人2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《祖宗膠戰外星人2》7大入場前必看重點

《祖宗膠戰外星人2》重點一丨電影詳情
《祖宗膠戰外星人2》重點二丨劇情簡介
《祖宗膠戰外星人2》重點三丨祖宗膠戰外星人2影評
《祖宗膠戰外星人2》重點四丨電影預告
《祖宗膠戰外星人2》重點五丨預告片段曝光
《祖宗膠戰外星人2》重點六丨電影彩蛋
《祖宗膠戰外星人2》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《祖宗膠戰外星人2》重點一丨電影詳情

《祖宗膠戰外星人2》電影詳情
名稱 祖宗膠戰外星人2 (Alienoid: Return to The Future)
片種 動作,科幻,奇幻
編劇
導演 崔東勳
主演 柳俊烈, 金泰梨, 金宇彬, LEE Ha-nee, 廉晶雅, 趙祐鎭, 金義城, 陳善圭
片長 待定
級別 待定
語言 韓語 (中文字幕)
上映 2024年1月25日, Thu (公映)
祖宗膠戰外星人2電影劇照
祖宗膠戰外星人2 （圖片來源：祖宗膠戰外星人2電影劇照）

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《祖宗膠戰外星人2》重點二丨劇情簡介

祖宗膠戰外星人2劇情講述劇情簡介有待更新
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《祖宗膠戰外星人2》重點三丨祖宗膠戰外星人2影評

影評有待更新
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《祖宗膠戰外星人2》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《祖宗膠戰外星人2》重點五丨預告片段曝光

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《祖宗膠戰外星人2》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有祖宗膠戰外星人2彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《祖宗膠戰外星人2》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：祖宗膠戰外星人2電影劇照

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