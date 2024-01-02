祖宗膠戰外星人2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
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《祖宗膠戰外星人2》於1.25 在香港上映！《祖宗膠戰外星人2》由柳俊烈, 金泰梨, 金宇彬, LEE Ha-nee, 廉晶雅, 趙祐鎭, 金義城, 陳善圭主演，東方新地為你整合《祖宗膠戰外星人2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《祖宗膠戰外星人2》7大入場前必看重點
《祖宗膠戰外星人2》重點一丨電影詳情
《祖宗膠戰外星人2》重點二丨劇情簡介
《祖宗膠戰外星人2》重點三丨祖宗膠戰外星人2影評
《祖宗膠戰外星人2》重點四丨電影預告
《祖宗膠戰外星人2》重點五丨預告片段曝光
《祖宗膠戰外星人2》重點六丨電影彩蛋
《祖宗膠戰外星人2》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《祖宗膠戰外星人2》重點一丨電影詳情
|《祖宗膠戰外星人2》電影詳情
|名稱
|祖宗膠戰外星人2 (Alienoid: Return to The Future)
|片種
|動作,科幻,奇幻
|編劇
|—
|導演
|崔東勳
|主演
|柳俊烈, 金泰梨, 金宇彬, LEE Ha-nee, 廉晶雅, 趙祐鎭, 金義城, 陳善圭
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中文字幕)
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《祖宗膠戰外星人2》重點二丨劇情簡介
祖宗膠戰外星人2劇情講述劇情簡介有待更新
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影評有待更新
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《祖宗膠戰外星人2》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《祖宗膠戰外星人2》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：祖宗膠戰外星人2電影劇照