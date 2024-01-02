祖宗膠戰外星人2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映

《祖宗膠戰外星人2》於1.25 在香港上映！《祖宗膠戰外星人2》由柳俊烈, 金泰梨, 金宇彬, LEE Ha-nee, 廉晶雅, 趙祐鎭, 金義城, 陳善圭主演，東方新地為你整合《祖宗膠戰外星人2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。