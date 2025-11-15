穿Prada惡魔2影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.30上映
穿Prada惡魔2影評｜入場前7大必看劇情
《穿Prada的惡魔2》必看一丨電影詳情
《穿Prada的惡魔2》必看二丨劇情簡介
《穿Prada的惡魔2》必看三丨《穿Prada的惡魔2》影評
《穿Prada的惡魔2》必看四丨電影預告
《穿Prada的惡魔2》必看五丨預告片段曝光
《穿Prada的惡魔2》必看六丨電影彩蛋
《穿Prada的惡魔2》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《穿Prada惡魔2》必看一丨電影詳情
|《穿Prada的惡魔2》電影詳情
|名稱
|穿Prada的惡魔2 (The Devil Wears Prada 2)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|梅麗史翠普,安妮夏菲維,艾美莉賓特
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年4月30日, Thu (公映)
《穿Prada惡魔2》必看二丨劇情簡介
當年任勞任怨的助理艾美莉（艾美莉賓特 飾），如今已華麗升呢成為國際品牌集團的高級主管，她更手握大權，擁有裴美蘭迫切需要的廣告收入……而裴美蘭當年另一名助理沙安蒂（安妮夏菲維 飾）到底是敵是友？她又會否出手相助，幫忙挽救裴美蘭的事業？
回到目錄
《穿Prada惡魔2》必看三丨穿Prada惡魔2影評
影評有待更新
回到目錄
《穿Prada惡魔2》必看四丨電影預告
穿Prada的惡魔2預告講述時尚界角力一觸即發?！影迷期盼多年，殿堂級時尚喜劇《穿PRADA的惡魔》(The Devil Wears Parda)終於以更華麗服裝場面升回歸！首集電影於2006年上映，引爆全球高級時尚熱潮，收獲3.26億美元票房之餘，女主角梅麗史翠普（Meryl Streep）更獲封金球獎影后(音樂及喜劇類)。而作品帶來的現象級效應，時至今日仍有增無減！《穿PRADA的惡魔2》始於紐約開鏡，就引發一眾傳媒、粉絲追星潮，如編劇雅蓮麥肯拿（Aline Brosh McKenna）所講：「我們都知會有很多觀眾感興趣，但我從未見過這麼多人會來到片場！」《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬載譽歸來，除了導演大衛法蘭高（David Frankel）、編劇雅蓮麥肯拿再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）亦會華麗回歸，再度展開惡鬥！而除了上集的史丹利杜茨（Stanley Tucci）都會參演外，新加入的演員還有《天能》（Tenet）男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、《沙贊！眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods) 華裔女星劉玉玲（ Lucy Liu）及大熱美劇《性愛自修室》（Sex Education）施蒙艾絲莉（Simone Ashley），加上一眾人氣爆燈的名人、超模客串其中，保證帶來驚喜！
《穿Prada惡魔2》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《穿Prada惡魔2》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有穿Prada的惡魔2彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《穿Prada惡魔2》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看穿Prada的惡魔2上映時間、場-次及預售情況：