穿Prada的惡魔2

穿Prada惡魔2影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.30上映

電影影評
東方新地編輯部

穿Prada的惡魔2影評｜《穿Prada的惡魔2》於4.30在香港上映！東方新地為你整合《穿Prada的惡魔2》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

穿Prada惡魔2影評｜入場前7大必看劇情

《穿Prada的惡魔2》必看一丨電影詳情
《穿Prada的惡魔2》必看二丨劇情簡介
《穿Prada的惡魔2》必看三丨《穿Prada的惡魔2》影評
《穿Prada的惡魔2》必看四丨電影預告
《穿Prada的惡魔2》必看五丨預告片段曝光
《穿Prada的惡魔2》必看六丨電影彩蛋
《穿Prada的惡魔2》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《穿Prada惡魔2》必看一丨電影詳情

《穿Prada的惡魔2》電影詳情
名稱 穿Prada的惡魔2 (The Devil Wears Prada 2)
片種 喜劇
編劇
導演
主演 梅麗史翠普,安妮夏菲維,艾美莉賓特
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年4月30日, Thu (公映)

穿Prada的惡魔2
穿Prada的惡魔2（圖片來源：穿Prada的惡魔2電影劇照)

《穿Prada惡魔2》必看二丨劇情簡介

當年任勞任怨的助理艾美莉（艾美莉賓特 飾），如今已華麗升呢成為國際品牌集團的高級主管，她更手握大權，擁有裴美蘭迫切需要的廣告收入……而裴美蘭當年另一名助理沙安蒂（安妮夏菲維 飾）到底是敵是友？她又會否出手相助，幫忙挽救裴美蘭的事業？
《穿Prada惡魔2》必看三丨穿Prada惡魔2影評

影評有待更新
《穿Prada惡魔2》必看四丨電影預告

穿Prada的惡魔2預告講述時尚界角力一觸即發?！影迷期盼多年，殿堂級時尚喜劇《穿PRADA的惡魔》(The Devil Wears Parda)終於以更華麗服裝場面升回歸！首集電影於2006年上映，引爆全球高級時尚熱潮，收獲3.26億美元票房之餘，女主角梅麗史翠普（Meryl Streep）更獲封金球獎影后(音樂及喜劇類)。而作品帶來的現象級效應，時至今日仍有增無減！《穿PRADA的惡魔2》始於紐約開鏡，就引發一眾傳媒、粉絲追星潮，如編劇雅蓮麥肯拿（Aline Brosh McKenna）所講：「我們都知會有很多觀眾感興趣，但我從未見過這麼多人會來到片場！」《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬載譽歸來，除了導演大衛法蘭高（David Frankel）、編劇雅蓮麥肯拿再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）亦會華麗回歸，再度展開惡鬥！而除了上集的史丹利杜茨（Stanley Tucci）都會參演外，新加入的演員還有《天能》（Tenet）男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、《沙贊！眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods) 華裔女星劉玉玲（ Lucy Liu）及大熱美劇《性愛自修室》（Sex Education）施蒙艾絲莉（Simone Ashley），加上一眾人氣爆燈的名人、超模客串其中，保證帶來驚喜！

《穿Prada惡魔2》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《穿Prada惡魔2》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有穿Prada的惡魔2彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《穿Prada惡魔2》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看穿Prada的惡魔2上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：穿Prada的惡魔2電影劇照

