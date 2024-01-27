第一凶兆

第一凶兆影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！4.18 上映

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《第一凶兆》於4.18 在香港上映！東方新地為你整合《第一凶兆》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《第一凶兆》7大入場前必看重點

《第一凶兆》重點一丨電影詳情
《第一凶兆》重點二丨劇情簡介
《第一凶兆》重點三丨第一凶兆影評
《第一凶兆》重點四丨電影預告
《第一凶兆》重點五丨預告片段曝光
《第一凶兆》重點六丨電影彩蛋
《第一凶兆》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《第一凶兆》重點一丨電影詳情

《第一凶兆》電影詳情
名稱 第一凶兆 (The First Omen)
片種 恐怖
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年4月18日, Thu (公映)
第一凶兆電影劇照
第一凶兆 （圖片來源：第一凶兆電影劇照）

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《第一凶兆》重點二丨劇情簡介

第一凶兆劇情講述一名年輕的美國女性被派往羅馬為教會服務，卻遇上黑暗力量來襲，迫使她質疑自己的信仰，並逐漸揭露一個令邪靈誕生的可怕陰謀。
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《第一凶兆》重點三丨第一凶兆影評

影評有待更新
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《第一凶兆》重點四丨電影預告

第一凶兆預告講述殿堂級恐怖電影《凶兆》前傳 《第一凶兆》(The First Omen) 揭露惡魔轉世恐怖陰謀，解開史上最邪惡化身降世之謎！ 《The First Omen》由Nell Tiger Free(劇集《靈異女僕》)、Tawfeek Barhom(《耶穌的女門徒》)、Sonia Braga(《蜘蛛女之吻》)、Ralph Ineson(《北族人》)及Bill Nighy(《倫敦生之慾》) 一眾人氣電影劇集影星主演。 恐怖經典電影《凶兆》前傳 《第一凶兆》The First Omen由Arkasha Stevenson執導，根據David Seltzer創作的角色及Ben Jacoby 創作的故事，Tim Smith , Arkasha Stevenson 及 Keith Thomas(《凶火異煞》)編劇，並由David S. Goyer(《猛鬼追魂》)、Keith Levine(《親密訪嚇》) 監製。電影將於4月恐懼席捲大銀幕!
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《第一凶兆》重點五丨預告片段曝光

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《第一凶兆》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有第一凶兆彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《第一凶兆》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《第一凶兆》劇情大綱是什麼？

《第一凶兆》描述一名年輕的美國女性被派往羅馬為…詳情請看

《第一凶兆》演員角色包括誰？

《第一凶兆》演員角色包括詳情請看

圖片來源：第一凶兆電影劇照

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