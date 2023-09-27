第八個嫌疑人

第八個嫌疑人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.26 上映

電影影評
東方新地

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《第八個嫌疑人》於10.26 在香港上映！《第八個嫌疑人》由林家棟, 大鵬, 孫陽, 張頌文主演，東方新地為你整合《第八個嫌疑人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《第八個嫌疑人》7大入場前必看重點

《第八個嫌疑人》重點一丨電影詳情
《第八個嫌疑人》重點二丨劇情簡介
《第八個嫌疑人》重點三丨第八個嫌疑人影評
《第八個嫌疑人》重點四丨電影預告
《第八個嫌疑人》重點五丨預告片段曝光
《第八個嫌疑人》重點六丨電影彩蛋
《第八個嫌疑人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《第八個嫌疑人》重點一丨電影詳情

《第八個嫌疑人》電影詳情
名稱 第八個嫌疑人
片種 犯罪
編劇 周汶儒
導演 李子俊
主演 林家棟, 大鵬, 孫陽, 張頌文
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2023年10月26日, Thu (公映)
第八個嫌疑人電影劇照
第八個嫌疑人 （圖片來源：第八個嫌疑人電影劇照）

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《第八個嫌疑人》重點二丨劇情簡介

第八個嫌疑人劇情講述1995年，一名悍匪武裝搶劫運鈔車，不到兩分鐘的時間，開槍殘殺3人，劫走1500萬。案件震驚全國，成為1995年全國十大案件之一，也是新中國成立以來涉案金額最大的一宗案件。案發之後，公安、幹警雷霆出擊，迅速偵破案件並追回大部分贓款贓物。但主犯卻從此消失在茫茫人海……
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《第八個嫌疑人》重點三丨第八個嫌疑人影評

影評有待更新
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《第八個嫌疑人》重點四丨電影預告

第八個嫌疑人預告講述電影《第八個嫌疑人》根據真實事件改編。由林家棟、大鵬領銜主演，由李子俊執導，鄭保瑞、謝國豪監製，將於2020年上半年全國上映。
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《第八個嫌疑人》重點五丨預告片段曝光

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《第八個嫌疑人》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有第八個嫌疑人彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《第八個嫌疑人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：第八個嫌疑人電影劇照

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