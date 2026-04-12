米高積遜影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.23上映
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米高積遜影評｜《米高積遜》於4.23在香港上映！東方新地為你整合《米高積遜》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
米高積遜影評｜入場前7大必看劇情
《米高積遜》必看一丨電影詳情
《米高積遜》必看二丨劇情簡介
《米高積遜》必看三丨《米高積遜》影評
《米高積遜》必看四丨電影預告
《米高積遜》必看五丨預告片段曝光
《米高積遜》必看六丨電影彩蛋
《米高積遜》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《米高積遜》必看一丨電影詳情
|《米高積遜》電影詳情
|名稱
|米高積遜 (Michael)
|片種
|傳記,音樂
|編劇
|—
|導演
|安東尼奎克
|主演
|賈法爾積遜,妮雅朗,蘿拉哈里爾,朱利亞諾克魯艾爾迪,米爾斯泰勒,柯爾曼多明戈
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年4月23日, Thu (公映)
《米高積遜》必看二丨劇情簡介
《米高積遜》聚焦他的音樂成就，更深入描寫他舞台之外的人生軌跡：從幼年被發掘成為Jackson Five主唱，到成為全球最偉大娛樂巨星的過程，展露了他無與倫比的創作熱情，與對完美的執著追求。他早期獨唱事業中的多個經典表演及重要時刻，亦會於電影中復刻眼前，讓觀眾彷彿親臨現場，以全新視角走進這位傳奇人物的內心世界。
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《米高積遜》必看三丨米高積遜影評
影評有待更新
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《米高積遜》必看四丨電影預告
米高積遜預告講述環球影業榮譽發行、年度最具話題性矚目片王——《米高積遜》MICHAEL，將於四月震撼大銀幕。電影呈現了史上最具影響力的藝術家之一 Michael Jackson 的生平與傳奇。由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像監製Gramham King、《邊緣特訓》賣座導演安東尼奎克領軍，賈法爾積遜首當男主角，將這人物的傳奇起點，至成為國際巨星的經歷，徹徹底底地展現出來。《米高積遜》將於4月23日全港戲院上映，一起見證傳奇巨星的誕生。
《米高積遜》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《米高積遜》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有米高積遜彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《米高積遜》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看米高積遜上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：米高積遜電影劇照