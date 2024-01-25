紅毯先生影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.10 上映
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《紅毯先生》於2.10 在香港上映！《紅毯先生》由劉德華, 梁家, 楊千嬅, 王晶, 張子賢, 劉鵐, 週煒, 孫陽, 薛馬鵬, 薛馬東主演，東方新地為你整合《紅毯先生》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《紅毯先生》7大入場前必看重點
《紅毯先生》重點一丨電影詳情
《紅毯先生》重點二丨劇情簡介
《紅毯先生》重點三丨紅毯先生影評
《紅毯先生》重點四丨電影預告
《紅毯先生》重點五丨預告片段曝光
《紅毯先生》重點六丨電影彩蛋
《紅毯先生》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《紅毯先生》重點一丨電影詳情
|《紅毯先生》電影詳情
|名稱
|紅毯先生 (The Movie Emperor)
|片種
|劇情,喜劇
|編劇
|劉曉丹, 王昂
|導演
|寧浩
|主演
|劉德華, 梁家, 楊千嬅, 王晶, 張子賢, 劉鵐, 週煒, 孫陽, 薛馬鵬, 薛馬東
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2024年2月10日, Sat (公映)
《紅毯先生》重點二丨劇情簡介
紅毯先生劇情講述香港天王巨星劉偉馳（劉德華 飾）從影四十年，一直渴望影帝。 他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作拍攝農村主題影片，從而在電影節贏得國際聲譽。 為此，劉偉馳深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，也展現了娛樂圈的眾生百態。
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《紅毯先生》重點三丨紅毯先生影評
影評有待更新
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《紅毯先生》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《紅毯先生》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：紅毯先生電影劇照