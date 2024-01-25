紅毯先生

紅毯先生影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.10 上映

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《紅毯先生》於2.10 在香港上映！《紅毯先生》由劉德華, 梁家, 楊千嬅, 王晶, 張子賢, 劉鵐, 週煒, 孫陽, 薛馬鵬, 薛馬東主演，東方新地為你整合《紅毯先生》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《紅毯先生》7大入場前必看重點

《紅毯先生》重點一丨電影詳情
《紅毯先生》重點二丨劇情簡介
《紅毯先生》重點三丨紅毯先生影評
《紅毯先生》重點四丨電影預告
《紅毯先生》重點五丨預告片段曝光
《紅毯先生》重點六丨電影彩蛋
《紅毯先生》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《紅毯先生》重點一丨電影詳情

《紅毯先生》電影詳情
名稱 紅毯先生 (The Movie Emperor)
片種 劇情,喜劇
編劇 劉曉丹, 王昂
導演 寧浩
主演 劉德華, 梁家, 楊千嬅, 王晶, 張子賢, 劉鵐, 週煒, 孫陽, 薛馬鵬, 薛馬東
片長 待定
級別 待定
語言 國語 (中文字幕)
上映 2024年2月10日, Sat (公映)
紅毯先生電影劇照
紅毯先生 （圖片來源：紅毯先生電影劇照）

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《紅毯先生》重點二丨劇情簡介

紅毯先生劇情講述香港天王巨星劉偉馳（劉德華 飾）從影四十年，一直渴望影帝。 他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作拍攝農村主題影片，從而在電影節贏得國際聲譽。 為此，劉偉馳深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，也展現了娛樂圈的眾生百態。
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《紅毯先生》重點三丨紅毯先生影評

影評有待更新
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《紅毯先生》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《紅毯先生》重點五丨預告片段曝光

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《紅毯先生》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有紅毯先生彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《紅毯先生》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：紅毯先生電影劇照

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