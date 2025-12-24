紐倫堡大審判影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映
紐倫堡大審判影評｜入場前7大必看劇情
|《紐倫堡大審判》電影詳情
|名稱
|紐倫堡大審判 (Nuremberg)
|片種
|劇情,歷史,傳記
|編劇
|—
|導演
|占士韋特碧列
|主演
|羅素高爾,雷米馬利克,里奧活多,尊史拉特利,麥克奧拜恩,哥連漢斯,李察格蘭,米高沙朗
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月25日, Thu (公映)
世紀審判二戰戰敗國，兩大影帝羅素高爾、雷米馬利克演技高峰對決！二戰終結後，隨著納粹德國倒台，英、美、法、蘇四國決定合力展開史無前例的「紐倫堡審判」，以求讓希特拉的接班人赫爾曼戈林（羅素高爾 飾）等殘存的納粹領袖，接受法律制裁，並藉此將集中營內慘無人道的情況公諸於世。與此同時，美軍精神科醫生凱利（雷米馬利克 飾）獲指派監察戰犯們的心理狀態，他決定進一步剖析戈林的人格特質，試圖找出邪惡的本質，卻不知不覺間與對方逐漸建立了深厚的交情…當法律對上最黑暗的邪惡，唯有揭發最赤裸的真相，才能阻止歷史重演！
影評有待更新
紐倫堡大審判預告講述一場世紀審判，赤裸揭露二戰之惡，成就兩大金像影帝演技高峰對決！年度壓軸史詩式傳記片《紐倫堡大審判》（Nuremberg），聚焦二戰結束後著名的「紐倫堡審判」，於大銀幕曝光納粹餘黨在法庭內外的幕後秘聞。兩大金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）與雷米馬利克（Rami Malek），分別飾演納粹第二把交椅赫爾曼戈林（Hermann Göring）及美軍精神科醫生道格拉斯凱利（Douglas Kelley），兩人迸發出亦友亦敵的熾烈火花，聯同多位非凡實力男星：《情約一天》（One Day）劇集版里奧活多（Leo Woodall）、《焦點追擊》（Spotlight）尊史拉特利（John Slattery）、《爆血新婚夜》（Ready or Not）麥克奧拜恩（Mark O’Brien）、艾美獎提名男星哥連漢斯（Colin Hanks）、金像提名男星李察格蘭（Richard E. Grant）及金像提名男星米高沙朗（Michael Shannon），帶來登峰造極的演技饗宴。《殺謎藏》（Zodiac）編劇占士韋特碧列（James Vanderbilt）再度執起導筒，細膩捕捉矛盾複雜的人性，尖銳檢視歷史中未癒合的傷痕，讓人深刻反思「邪惡的本質」。改編自納粹心理專家真實經歷電影《紐倫堡大審判》改編自美國記者傑克艾海（Jack El-Hai）筆下的紀實文學作品《納粹和他們的精神醫師》（The Nazi and the Psychiatrist），書中記載了「紐倫堡審判」前夕，納粹心理專家凱利是如何研究22名納粹領袖，最終得出令人難以置信的結果…除了書中內容，電影進一步加入紐倫堡審判的細節，真實還原審判讓觀眾有如親歷其境，感受當中那份歷史重量。破天荒定義「反人類罪」 曝光集中營暴行「紐倫堡審判」是世上首次以國際法庭的訴訟形式，追究個人的戰爭罪行。當中更首次定義了「反人類罪」，逼使納粹領袖以個人身分受審，自此改變了世人對正義、道德及責任的看法，令犯下惡行的人不能再以「服從命令」為由逃避罪責。審訊期間，納粹在集中營的暴行也得以曝光，同時創造了「種族滅絕」（Genocide）一詞。當殘暴不仁的真相端在眼前，這場審判如何透過莊嚴的法律，讓惡人繩之於法？在現今世界政局動盪的時代，《紐倫堡大審判》帶我們一同回顧人類史上最沉痛的歷史教訓，警醒世人這股「邪惡」可能隨時死灰復燃！
預告有待更新
現時暫未有紐倫堡大審判彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
