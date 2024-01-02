維梅爾：光影大師影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.27 上映
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《維梅爾：光影大師》於1.27 在香港上映！東方新地為你整合《維梅爾：光影大師》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《維梅爾：光影大師》7大入場前必看重點
《維梅爾：光影大師》重點一丨電影詳情
《維梅爾：光影大師》重點二丨劇情簡介
《維梅爾：光影大師》重點三丨維梅爾：光影大師影評
《維梅爾：光影大師》重點四丨電影預告
《維梅爾：光影大師》重點五丨預告片段曝光
《維梅爾：光影大師》重點六丨電影彩蛋
《維梅爾：光影大師》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《維梅爾：光影大師》重點一丨電影詳情
|《維梅爾：光影大師》電影詳情
|名稱
|維梅爾：光影大師 (Vermeer: The Greatest Exhibition)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時30分
|級別
|待定
|語言
|英語 (英文字幕)
|上映
|2024年1月27日, Sat (公映)
《維梅爾：光影大師》重點二丨劇情簡介
維梅爾：光影大師劇情講述2023 年春季，阿姆斯特丹國家博物館呈現有史以來規模最大的維梅爾（Vermeer）展覽。維梅爾用色獨特，愛用群青藍等昂貴顏料，擅長捕捉室內空間的光與影，以物件與人物的互動呈現歲月靜好的人文氣氛。 觀眾能以電影形式享受這個一票難求的展覽，並由阿姆斯特丹國家博物館館長和策展人親自導賞，展覽雲集全球不同博物館藏品，維梅爾35 件已知作品中的28 件稀世名畫， 包括著名的《戴珍珠耳環的少女》、《地理學家》、《倒牛奶的女僕》及《窗邊讀信的少女》等。阿姆斯特丹國家博物館和海牙莫瑞泰斯皇家美術館利用現代科技，對維梅爾的創作靈感和繪畫過程進行深入研究。觀眾可在大銀幕仔細欣賞維梅爾巨作的細節，並在專業導賞下深入了解其生平及創作內幕，沉浸在維梅爾的藝術世界中！
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《維梅爾：光影大師》重點三丨維梅爾：光影大師影評
影評有待更新
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《維梅爾：光影大師》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《維梅爾：光影大師》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《維梅爾：光影大師》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有維梅爾：光影大師彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《維梅爾：光影大師》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：維梅爾：光影大師電影劇照