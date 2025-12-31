綿羊偵探團影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！5.8上映
廣告
綿羊偵探團影評｜《綿羊偵探團》於5.8在香港上映！東方新地為你整合《綿羊偵探團》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
綿羊偵探團影評｜入場前7大必看劇情
《綿羊偵探團》必看一丨電影詳情
《綿羊偵探團》必看二丨劇情簡介
《綿羊偵探團》必看三丨《綿羊偵探團》影評
《綿羊偵探團》必看四丨電影預告
《綿羊偵探團》必看五丨預告片段曝光
《綿羊偵探團》必看六丨電影彩蛋
《綿羊偵探團》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《綿羊偵探團》必看一丨電影詳情
|《綿羊偵探團》電影詳情
|名稱
|綿羊偵探團 (The Sheep Detectives)
|片種
|動作,喜劇,懸疑
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年5月8日, Fri (公映)
《綿羊偵探團》必看二丨劇情簡介
為了解心愛主人的謀殺案，牧場裡的綿羊們決定「毛」起來解謎尋找真正的凶手，最萌的懸疑案件即將在明年母親節週末展開。
回到目錄
《綿羊偵探團》必看三丨綿羊偵探團影評
影評有待更新
回到目錄
《綿羊偵探團》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《綿羊偵探團》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《綿羊偵探團》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有綿羊偵探團彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《綿羊偵探團》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看綿羊偵探團上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：綿羊偵探團電影劇照