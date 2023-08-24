緊急營救

緊急營救影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

電影影評
東方新地

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《緊急營救》於9.28 在香港上映！《緊急營救》由薛景求, 都敬秀, 金喜愛主演，東方新地為你整合《緊急營救》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《緊急營救》7大入場前必看重點

《緊急營救》重點一丨電影詳情
《緊急營救》重點二丨劇情簡介
《緊急營救》重點三丨緊急營救影評
《緊急營救》重點四丨電影預告
《緊急營救》重點五丨預告片段曝光
《緊急營救》重點六丨電影彩蛋
《緊急營救》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《緊急營救》重點一丨電影詳情

《緊急營救》電影詳情
名稱 緊急營救 (The Moon)
片種 劇情,冒險,科幻
編劇
導演 金容華
主演 薛景求, 都敬秀, 金喜愛
片長 2小時9分
級別 待定
語言 韓語 (中文字幕)
上映 2023年9月28日, Thu (公映)
緊急營救電影劇照
緊急營救 （圖片來源：緊急營救電影劇照）

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《緊急營救》重點二丨劇情簡介

緊急營救劇情講述劇情簡介有待更新
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《緊急營救》重點三丨緊急營救影評

觀眾總評分：7.2/10影評有待更新
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《緊急營救》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《緊急營救》重點五丨預告片段曝光

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《緊急營救》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有緊急營救彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《緊急營救》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：緊急營救電影劇照

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