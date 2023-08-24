緊急營救影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映
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《緊急營救》於9.28 在香港上映！《緊急營救》由薛景求, 都敬秀, 金喜愛主演，東方新地為你整合《緊急營救》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《緊急營救》7大入場前必看重點
《緊急營救》重點一丨電影詳情
《緊急營救》重點二丨劇情簡介
《緊急營救》重點三丨緊急營救影評
《緊急營救》重點四丨電影預告
《緊急營救》重點五丨預告片段曝光
《緊急營救》重點六丨電影彩蛋
《緊急營救》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《緊急營救》重點一丨電影詳情
|《緊急營救》電影詳情
|名稱
|緊急營救 (The Moon)
|片種
|劇情,冒險,科幻
|編劇
|—
|導演
|金容華
|主演
|薛景求, 都敬秀, 金喜愛
|片長
|2小時9分
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月28日, Thu (公映)
《緊急營救》重點二丨劇情簡介
緊急營救劇情講述劇情簡介有待更新
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《緊急營救》重點三丨緊急營救影評
觀眾總評分：7.2/10影評有待更新
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《緊急營救》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《緊急營救》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：緊急營救電影劇照