縱橫四海｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.12 上映
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《縱橫四海》於6.12 在香港上映！《縱橫四海》由周潤發, 張國榮, 鍾楚紅主演，東方新地為你整合《縱橫四海》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《縱橫四海》5大入場前必看重點
《縱橫四海》重點一丨電影詳情
《縱橫四海》重點二丨劇情簡介
《縱橫四海》重點三丨影評
《縱橫四海》重點四丨預告
《縱橫四海》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《縱橫四海》重點一丨電影詳情
|《縱橫四海》電影詳情
|名稱
|縱橫四海 (Once a Thief)
|片種
|動作,喜劇,犯罪
|編劇
|秦小珍, 高志森, 吳宇森
|導演
|吳宇森
|主演
|周潤發, 張國榮, 鍾楚紅
|片長
|1小時43分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年6月12日, Mon (重映)
《縱橫四海》重點二丨劇情簡介
他們三個是相依為命的孤兒，在慧眼獨具的養父刻意培養下，成了偷盜高手，而多年來他們所犯下的案子，不僅使他們在偷盜界裡成了頂尖的人物，也讓他們成了國際通緝的大盜。只是他們三個人已經厭倦了不能行走在陽光下的生活，於是他們與養父約定了最後一次的任務，不料，祖（周潤發飾）卻在這次任務中葬身火海。數年後，占（張國榮飾）和紅豆（鍾楚紅飾）結了婚。一日，家裡來了一個神祕人物……原來是祖，三人高高興興的重逢。在此同時，三個人的關係卻不再像從前，占和紅豆的婚姻關係，起了很大的變化。而就在三個人過著他們想到的太平生活時，他們的養父突然出現，平靜的生活，似乎只是風雨前的寧靜……
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《縱橫四海》重點三丨影評
觀眾總評分：6.7/10
經典之作，果然好戲，值低再睇，張國榮好戲，我俾五粒星
★★★★★★★★★★10/10
《縱橫四海》重點四丨預告
圖片來源：縱橫四海電影劇照