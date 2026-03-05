罪惡嘉年華影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.26上映
廣告
罪惡嘉年華影評｜《罪惡嘉年華》於3.26在香港上映！東方新地為你整合《罪惡嘉年華》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
罪惡嘉年華影評｜入場前7大必看劇情
《罪惡嘉年華》必看一丨電影詳情
《罪惡嘉年華》必看二丨劇情簡介
《罪惡嘉年華》必看三丨《罪惡嘉年華》影評
《罪惡嘉年華》必看四丨電影預告
《罪惡嘉年華》必看五丨預告片段曝光
《罪惡嘉年華》必看六丨電影彩蛋
《罪惡嘉年華》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《罪惡嘉年華》必看一丨電影詳情
|《罪惡嘉年華》電影詳情
|名稱
|罪惡嘉年華 (The Secret Agent)
|片種
|劇情,懸疑,驚慄
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|葡萄牙語 德語 英語 (中英文字幕)
|上映
|2026年3月26日, Thu (公映)
《罪惡嘉年華》必看二丨劇情簡介
1977年，一個強權就是秩序的年代，巴西軍政府獨裁，罪惡橫行。大學教授馬些路因反抗官商勾結遭買兇追殺，趁狂歡節逃命到一個新城市，盼以新身份與家人重聚。然而前路未通，死亡威脅更步步迫近。狂歡節死亡人數每日攀升，大白鯊肚裏藏着「人腿」，市民無故被襲擊，替女兒伸冤的母親被噤聲……世道荒誕，異像橫生，逐步揭開巴西混沌不堪的罪幕！
回到目錄
《罪惡嘉年華》必看三丨罪惡嘉年華影評
影評有待更新
回到目錄
《罪惡嘉年華》必看四丨電影預告
預告有待更新
《罪惡嘉年華》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《罪惡嘉年華》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有罪惡嘉年華彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《罪惡嘉年華》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看罪惡嘉年華上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：罪惡嘉年華電影劇照