美傭誘罪影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.19上映
《美傭誘罪》必看一丨電影詳情
《美傭誘罪》必看二丨劇情簡介
《美傭誘罪》必看三丨《美傭誘罪》影評
《美傭誘罪》必看四丨電影預告
《美傭誘罪》必看五丨預告片段曝光
《美傭誘罪》必看六丨電影彩蛋
《美傭誘罪》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《美傭誘罪》電影詳情
|名稱
|美傭誘罪 (The Housemaid)
|片種
|驚慄
|編劇
|—
|導演
|保羅菲
|主演
|悉尼斯威尼,雅曼達施菲,班頓史倫拿,米歇爾摩隆
|片長
|2小時11分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月19日, Fri (公映)
《美傭誘罪》必看二丨劇情簡介
懸疑佈局、重重攻心計，兩大性感女神豪門之內大鬥艷麗！根據全球大賣懸疑小說改編。生活困窘的美莉（悉尼斯威尼 飾）好不容易獲豪門太太妮娜（雅曼達施菲 飾）聘用為住家女傭，滿心以為一切順利，卻發現妮娜人前表現親切，人後竟會忽然發狂；同時她亦不禁被高富帥的男主人安德魯所吸引…豪門深處愛慾交纏，美莉到底會是飛上枝頭變鳳凰，抑或墮入萬劫不復的深淵？
《美傭誘罪》必看三丨美傭誘罪影評
影評有待更新
《美傭誘罪》必看四丨電影預告
美傭誘罪預告講述懸疑佈局 重重攻心計越是美艷，越是致命…豪門俊男美女互藏秘密，真相可能令人痛不欲生！懸疑佈局媲美《失蹤罪》（Gone Girl），今年壓軸娛樂懸疑新作《美傭誘罪》（The Housemaid）集合四位超高顏值男神女神：《真的狠愛你》（Anyone but You）悉尼斯威尼（Sydney Sweeney）艷麗化身性感女傭，引人犯罪；《媽媽咪呀！開心再嚟》（Mamma Mia! Here We Go Again）雅曼達施菲（Amanda Seyfried）演活外表無邪的蛇蠍美人；《痛愛完成式》（It Ends with Us）班頓史倫拿（Brandon Sklenar）飾演高富帥人夫；《禁室365天》（365 Days）米歇爾摩隆（Michele Morrone）飾演神秘的豪宅管理員。《小心幫忙》（A Simple Favor）、《最爆伴娘團》（Bridesmaids）鬼才導演保羅菲（Paul Feig），精煉黑色懸疑佈局，將眾人的重重心計，交織出一段離奇反轉的豪門血慾情。改編自大熱懸疑小說 佔據暢銷書榜逾一年《美傭誘罪》（The Housemaid）改編自美國暢銷懸疑小說《家弒服務》（The Housemaid），全球大賣 200 萬冊，攻佔《紐約時報》及亞馬遜暢銷書排行榜長逾一年！原著小說於2023年國際驚悚作家獎入圍最佳小說決選名單，書迷好評如潮，旋即獲電影公司改編成電影版。故事揉合了家庭懸疑、心理驚悚、浪漫情慾和社會議題，多重敘事層層反轉，未到最後都猜不到結局！原作者搶先觀賞《美傭誘罪》後，感嘆電影改編更勝小說，形容電影成功捕捉了讀者所有喜愛的元素，演員表現超乎期待！
《美傭誘罪》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《美傭誘罪》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有美傭誘罪彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《美傭誘罪》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看美傭誘罪上映時間、場次及預售情況：