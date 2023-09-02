職場新仔影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.13 上映
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《職場新仔》於9.13 在香港上映！《職場新仔》由權赫, 文志溶, Baek Ji-Hye, Nam Kyu-Hee主演，東方新地為你整合《職場新仔》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《職場新仔》7大入場前必看重點
《職場新仔》重點一丨電影詳情
《職場新仔》重點二丨劇情簡介
《職場新仔》重點三丨職場新仔影評
《職場新仔》重點四丨電影預告
《職場新仔》重點五丨預告片段曝光
《職場新仔》重點六丨電影彩蛋
《職場新仔》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《職場新仔》重點一丨電影詳情
|《職場新仔》電影詳情
|名稱
|職場新仔 (The New Employee)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|金趙光秀
|主演
|權赫, 文志溶, Baek Ji-Hye, Nam Kyu-Hee
|片長
|1小時54分
|級別
|IIA 級
|語言
|韓語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月13日, Wed (公映)
《職場新仔》重點二丨劇情簡介
職場新仔劇情講述大學畢業小鮮肉于盛賢（文志溶 飾）初出茅廬緊張工作表現，渴望取悅頂頭上司金鍾燦（權赫 飾），但上司要求嚴格，唯有更加努力博取青睞。精誠所至，金石為開，上司最後深受感動，並幫助他事業上扶搖直上。可是，二人真正想要的是事業還是男朋友？還是想兩者兼得？
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《職場新仔》重點三丨職場新仔影評
影評有待更新
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《職場新仔》重點四丨電影預告
職場新仔預告講述還記得金趙光壽這個名字？這位韓國同志電影大導繼《同一天台上》(2021) 和《兩個婚禮一個葬禮》(2012) 之後，以《大叔的愛》的韓國oppa 版再度征服香港一眾腐女腐男！這套 《職場新仔》男男戀電影改編自韓國人氣網絡小說和得獎網絡漫畫。
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《職場新仔》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：職場新仔電影劇照