職場新仔影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.13 上映

《職場新仔》於9.13 在香港上映！《職場新仔》由權赫, 文志溶, Baek Ji-Hye, Nam Kyu-Hee主演，東方新地為你整合《職場新仔》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。