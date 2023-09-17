胭脂扣影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映
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《胭脂扣》於9.17 在香港上映！《胭脂扣》由梅艷芳, 張國榮, 萬梓良, 朱寶意主演，東方新地為你整合《胭脂扣》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《胭脂扣》7大入場前必看重點
《胭脂扣》重點一丨電影詳情
《胭脂扣》重點二丨劇情簡介
《胭脂扣》重點三丨胭脂扣影評
《胭脂扣》重點四丨電影預告
《胭脂扣》重點五丨預告片段曝光
《胭脂扣》重點六丨電影彩蛋
《胭脂扣》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《胭脂扣》重點一丨電影詳情
|《胭脂扣》電影詳情
|名稱
|胭脂扣 (Rouge)
|片種
|愛情
|編劇
|邱剛健, 李碧華
|導演
|關錦鵬
|主演
|梅艷芳, 張國榮, 萬梓良, 朱寶意
|片長
|1小時36分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語 (中英文字幕)
|上映
|2023年9月17日, Sun (重映)
《胭脂扣》重點二丨劇情簡介
胭脂扣劇情講述根據李碧華原著小說改編的浪漫鬼故事，藉著兩段相差半個世紀的愛情互相比較，令人產生”問世間情為何物”的慨歎。三十年代香港的塘西風月區，名妓如花﹝梅豔芳飾﹞與張國榮飾演的富家公子十二少相戀，但不為男方家長接受，兩人相約吞食鴉片殉情，不料如花的陰魂來到五十年後，原來的風月區變成十分現代化的城市，透過在報館上班的萬梓良與女友朱寶意從中幫助如花尋人，發現十二少其實未死，而是在垂老之年落魄地當一個臨時演員…，而萬梓良與朱寶意也因此重新檢視兩人之間的愛情。導演關錦鵬將此片十分細膩動人，塘西風月區的部分拍出了港片罕見的頹廢美感，在洋溢著濃厚的哀怨纏綿氣氛。而梅豔芳的突出演技也讓她因本片獲得金馬獎最佳女主角。
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《胭脂扣》重點三丨胭脂扣影評
觀眾總評分：7.5/10
以前睇過不止7至8次.好睇到難以形容.哥哥.妹姐可惜以经離逝…..只有留下此套電影作回憶!值10粒星以上
★★★★★★★★★★10/10
值得重溫
★★★★★★★★★★10/10
圖片來源：胭脂扣電影劇照