臍帶影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映
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《臍帶》於11.23 在香港上映！《臍帶》由巴德瑪, 伊德爾, 娜荷芽主演，東方新地為你整合《臍帶》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《臍帶》7大入場前必看重點
《臍帶》重點一丨電影詳情
《臍帶》重點二丨劇情簡介
《臍帶》重點三丨臍帶影評
《臍帶》重點四丨電影預告
《臍帶》重點五丨預告片段曝光
《臍帶》重點六丨電影彩蛋
《臍帶》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《臍帶》重點一丨電影詳情
|《臍帶》電影詳情
|名稱
|臍帶 (The Cord of Life)
|片種
|—
|編劇
|喬思雪
|導演
|喬思雪
|主演
|巴德瑪, 伊德爾, 娜荷芽
|片長
|1小時36分
|級別
|I 級
|語言
|普通話、蒙古語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月23日, Thu (公映)
《臍帶》重點二丨劇情簡介
臍帶劇情講述蒙古音樂人阿魯斯的母親患有阿茲海默氏症，一直嚮往回到草原故土。阿魯斯不滿哥哥對母親的照料有如囚禁，因此決心要把母親帶回心目中的家鄉。為免母親走失，阿魯斯只好在自己和母親身上繫上一根繩子，繩子就像臍帶般連接著母子兩人。在與母親漫遊遼闊無際的蒙古草原時，阿魯斯漸漸明白傳統蒙古人對生死的看法，而自己綁在母親身上的繩子不過是另一種形式的囚禁。出生時的「剪臍帶」是生命初遇，阿魯斯的「剪臍帶」是生死別離…… 11月23日，讓我們跟隨鏡頭徜徉在壯闊的蒙古草原，感受新進導演喬思雪對電影的愛與熱誠，藉助光影和音樂之美，禮讚生命的延續不息和故土親人的愛意。
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《臍帶》重點三丨臍帶影評
影評有待更新
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《臍帶》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《臍帶》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：臍帶電影劇照