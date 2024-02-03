臨時劫案影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.9 上映
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《臨時劫案》於2.9 在香港上映！《臨時劫案》由郭富城, 任賢齊, 林家棟, 張可頤, 姜大衞, 林雪, 盧海鵬, 梁仲恆, 鮑起靜, 王敏德, 胡定欣, 孫佳君, 曾比特, 符家浚, 張松枝, 姜卓文, Ansonbean, 王頌茵主演，東方新地為你整合《臨時劫案》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《臨時劫案》7大入場前必看重點
《臨時劫案》重點一丨電影詳情
《臨時劫案》重點二丨劇情簡介
《臨時劫案》重點三丨臨時劫案影評
《臨時劫案》重點四丨電影預告
《臨時劫案》重點五丨預告片段曝光
《臨時劫案》重點六丨電影彩蛋
《臨時劫案》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《臨時劫案》重點一丨電影詳情
|《臨時劫案》電影詳情
|名稱
|臨時劫案 (Rob N Roll)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|麥啟光
|主演
|郭富城, 任賢齊, 林家棟, 張可頤, 姜大衞, 林雪, 盧海鵬, 梁仲恆, 鮑起靜, 王敏德, 胡定欣, 孫佳君, 曾比特, 符家浚, 張松枝, 姜卓文, Ansonbean, 王頌茵
|片長
|1小時38分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年2月9日, Fri (公映)
《臨時劫案》重點二丨劇情簡介
臨時劫案劇情講述男人為咗頭家，搵錢、搵食、搵機會、搵命搏！ 賺錢要賺大茶飯，年終無休，過年都要開工！ 三個猛男，變身悍匪、驚青社工同笠水的士司機，開緊急會議，做場大龍鳳，全城等睇好戲！
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《臨時劫案》重點三丨臨時劫案影評
影評有待更新
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《臨時劫案》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《臨時劫案》重點五丨預告片段曝光
《臨時劫案》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有臨時劫案彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《臨時劫案》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《臨時劫案》劇情大綱是什麼？
《臨時劫案》描述男人為咗頭家，搵錢、搵食、搵機…詳情請看
《臨時劫案》演員角色包括誰？
《臨時劫案》演員角色包括郭富城, 任賢齊, …詳情請看
圖片來源：臨時劫案電影劇照