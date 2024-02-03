臨時劫案

臨時劫案影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.9 上映

電影影評
東方新地

廣告

《臨時劫案》於2.9 在香港上映！《臨時劫案》由郭富城, 任賢齊, 林家棟, 張可頤, 姜大衞, 林雪, 盧海鵬, 梁仲恆, 鮑起靜, 王敏德, 胡定欣, 孫佳君, 曾比特, 符家浚, 張松枝, 姜卓文, Ansonbean, 王頌茵主演，東方新地為你整合《臨時劫案》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《臨時劫案》7大入場前必看重點

《臨時劫案》重點一丨電影詳情
《臨時劫案》重點二丨劇情簡介
《臨時劫案》重點三丨臨時劫案影評
《臨時劫案》重點四丨電影預告
《臨時劫案》重點五丨預告片段曝光
《臨時劫案》重點六丨電影彩蛋
《臨時劫案》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《臨時劫案》重點一丨電影詳情

《臨時劫案》電影詳情
名稱 臨時劫案 (Rob N Roll)
片種 劇情
編劇
導演 麥啟光
主演 郭富城, 任賢齊, 林家棟, 張可頤, 姜大衞, 林雪, 盧海鵬, 梁仲恆, 鮑起靜, 王敏德, 胡定欣, 孫佳君, 曾比特, 符家浚, 張松枝, 姜卓文, Ansonbean, 王頌茵
片長 1小時38分
級別 IIB 級
語言 粵語
上映 2024年2月9日, Fri (公映)
臨時劫案電影劇照
臨時劫案 （圖片來源：臨時劫案電影劇照）

回到目錄

《臨時劫案》重點二丨劇情簡介

臨時劫案劇情講述男人為咗頭家，搵錢、搵食、搵機會、搵命搏！ 賺錢要賺大茶飯，年終無休，過年都要開工！ 三個猛男，變身悍匪、驚青社工同笠水的士司機，開緊急會議，做場大龍鳳，全城等睇好戲！
回到目錄

《臨時劫案》重點三丨臨時劫案影評

影評有待更新
回到目錄

《臨時劫案》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《臨時劫案》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《臨時劫案》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有臨時劫案彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《臨時劫案》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

《臨時劫案》劇情大綱是什麼？

《臨時劫案》描述男人為咗頭家，搵錢、搵食、搵機…詳情請看

《臨時劫案》演員角色包括誰？

《臨時劫案》演員角色包括郭富城, 任賢齊, …詳情請看

圖片來源：臨時劫案電影劇照

熱門文章

 