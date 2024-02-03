臨時劫案影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.9 上映

《臨時劫案》於2.9 在香港上映！《臨時劫案》由郭富城, 任賢齊, 林家棟, 張可頤, 姜大衞, 林雪, 盧海鵬, 梁仲恆, 鮑起靜, 王敏德, 胡定欣, 孫佳君, 曾比特, 符家浚, 張松枝, 姜卓文, Ansonbean, 王頌茵主演，東方新地為你整合《臨時劫案》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。