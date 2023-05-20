花月殺手

花月殺手｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映

電影影評
東方新地

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《花月殺手》於10.19 在香港上映！《花月殺手》由里安納度狄卡比奧, 羅拔迪尼路主演，東方新地為你整合《花月殺手》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《花月殺手》5大入場前必看重點

《花月殺手》重點一丨電影詳情
《花月殺手》重點二丨劇情簡介
《花月殺手》重點三丨影評
《花月殺手》重點四丨預告
《花月殺手》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《花月殺手》重點一丨電影詳情

《花月殺手》電影詳情
名稱 花月殺手 (Killers of the Flower Moon)
片種 劇情,歷史
編劇 馬田史高西斯
導演 馬田史高西斯
主演 里安納度狄卡比奧, 羅拔迪尼路
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年10月19日, Thu (公映)
花月殺手電影劇照
花月殺手 （圖片來源：花月殺手電影劇照）

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《花月殺手》重點二丨劇情簡介

當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4 年間竟多達 60 多位族人被殺，震驚全國。為此當年美國政府成立「調查局」（亦即 FBI 聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。
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《花月殺手》重點三丨影評

影評有待更新
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《花月殺手》重點四丨預告


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《花月殺手》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：花月殺手電影劇照

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