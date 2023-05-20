花月殺手｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映
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《花月殺手》於10.19 在香港上映！《花月殺手》由里安納度狄卡比奧, 羅拔迪尼路主演，東方新地為你整合《花月殺手》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《花月殺手》5大入場前必看重點
《花月殺手》重點一丨電影詳情
《花月殺手》重點二丨劇情簡介
《花月殺手》重點三丨影評
《花月殺手》重點四丨預告
《花月殺手》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《花月殺手》重點一丨電影詳情
|《花月殺手》電影詳情
|名稱
|花月殺手 (Killers of the Flower Moon)
|片種
|劇情,歷史
|編劇
|馬田史高西斯
|導演
|馬田史高西斯
|主演
|里安納度狄卡比奧, 羅拔迪尼路
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年10月19日, Thu (公映)
《花月殺手》重點二丨劇情簡介
當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4 年間竟多達 60 多位族人被殺，震驚全國。為此當年美國政府成立「調查局」（亦即 FBI 聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。
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《花月殺手》重點三丨影評
影評有待更新
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《花月殺手》重點四丨預告
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《花月殺手》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：花月殺手電影劇照