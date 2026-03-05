花漾少女殺人事件影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.17上映
花漾少女殺人事件影評｜《花漾少女殺人事件》於3.17在香港上映！東方新地為你整合《花漾少女殺人事件》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
花漾少女殺人事件影評｜入場前7大必看劇情
《花漾少女殺人事件》必看一丨電影詳情
《花漾少女殺人事件》必看二丨劇情簡介
《花漾少女殺人事件》必看三丨《花漾少女殺人事件》影評
《花漾少女殺人事件》必看四丨電影預告
《花漾少女殺人事件》必看五丨預告片段曝光
《花漾少女殺人事件》必看六丨電影彩蛋
《花漾少女殺人事件》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《花漾少女殺人事件》必看一丨電影詳情
|《花漾少女殺人事件》電影詳情
|名稱
|花漾少女殺人事件 (Girl on Edge)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|周璟豪
|主演
|張子楓,丁湘源,馬伊琍
|片長
|1小時45分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2026年3月17日, Tue (公映)
《花漾少女殺人事件》必看二丨劇情簡介
溜冰選手江寧在母親兼教練王霜的嚴苛訓練下，為職業生涯的最後機會拼命訓練。可是，一位天賦過人、自由灑脫的紅髮少女鍾靈突然出現，輕易成為教練的新焦點。當王教練決定親自指導鍾靈，江寧心中驟然湧起敵意與著迷，兩道鋒利的軌跡在冰面上劃出日益尖銳的裂痕，直至破裂。新導演周璟豪首部長片即入選康城影展導演雙周，以銳利冰刃溜進冰場的殘酷世界，看鮮血潑灑在雪白無瑕的冰面上。在極致的競爭下，莫非只有你死我活嗎？
《花漾少女殺人事件》必看三丨花漾少女殺人事件影評
影評有待更新
《花漾少女殺人事件》必看四丨電影預告
預告有待更新
《花漾少女殺人事件》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《花漾少女殺人事件》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有花漾少女殺人事件彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《花漾少女殺人事件》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看花漾少女殺人事件上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：花漾少女殺人事件電影劇照