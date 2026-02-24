花綠青綻放之時影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.16上映
《花綠青綻放之時》於4.16在香港上映！
《花綠青綻放之時》電影詳情
|《花綠青綻放之時》電影詳情
|名稱
|花綠青綻放之時 (A New Dawn)
|片種
|動畫,劇情
|編劇
|四宮義俊
|導演
|四宮義俊
|主演
|配音: 萩原利久,古川琴音,入野自由,岡部隆
|片長
|1小時16分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年4月16日, Thu (公映)
《花綠青綻放之時》必看二丨劇情簡介
在曾經被茂密森林環繞、如今被太陽能板取代的廢棄工廠內，敬太郎（萩原利久 飾）獨自守護著家族百年煙火事業。面對工廠即將被拆除的命運，他決心完成父親遺留的傳說煙火「守破離」，以延續家族的榮光。當年青梅竹馬薰（古川琴音 飾）從東京歸來，三人重逢後，為挽回逝去時光與深厚羈絆，他們策劃一場驚人的行動——點燃那失傳的夢幻煙火。關鍵在於稀有顏料「花綠青」，當絢爛火花照亮夜空，迎接破曉之際，他們能否守護傳統，迎來屬於自己的新一天？
《花綠青綻放之時》必看三丨花綠青綻放之時影評
影評有待更新
《花綠青綻放之時》必看四丨電影預告
預告有待更新
《花綠青綻放之時》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《花綠青綻放之時》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有花綠青綻放之時彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《花綠青綻放之時》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看花綠青綻放之時上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：花綠青綻放之時電影劇照