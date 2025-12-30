若問世界誰無傷

若問世界誰無傷影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

若問世界誰無傷影評｜《若問世界誰無傷》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《若問世界誰無傷》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

若問世界誰無傷影評｜入場前7大必看劇情

《若問世界誰無傷》必看一丨電影詳情
《若問世界誰無傷》必看二丨劇情簡介
《若問世界誰無傷》必看三丨《若問世界誰無傷》影評
《若問世界誰無傷》必看四丨電影預告
《若問世界誰無傷》必看五丨預告片段曝光
《若問世界誰無傷》必看六丨電影彩蛋
《若問世界誰無傷》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《若問世界誰無傷》必看一丨電影詳情

《若問世界誰無傷》電影詳情
名稱 若問世界誰無傷 (The World of Love)
片種 劇情
編劇
導演 尹佳恩
主演 徐粹彬,張惠珍
片長 1小時59分
級別 IIA 級
語言 韓語 (中英文字幕)
上映 2026年1月29日, Thu (公映)

回到目錄

若問世界誰無傷
若問世界誰無傷（圖片來源：若問世界誰無傷電影劇照)

《若問世界誰無傷》必看二丨劇情簡介

主仁(徐粹彬 飾)是眾人眼中的完美學生，對身邊的一切充滿熱情，即使青澀懵懂地戀愛、不時要照顧小學生弟弟、分擔任職幼稚園校長媽媽(張惠珍 飾)的重擔，但仍過著活力滿滿的17歲人生。某天，一紙反對即將出獄的性暴力罪犯重返社區的聯署聲明，打破一切平衡，那些潛藏內心的傷疤再次湧現…面對悄然無聲出現的創傷，應刻意淡忘，或好好擁抱隱隱作痛的傷疤？還是只要相信最好的，尚未來臨…
回到目錄

《若問世界誰無傷》必看三丨若問世界誰無傷影評

影評有待更新
回到目錄

《若問世界誰無傷》必看四丨電影預告

預告有待更新

回到目錄

《若問世界誰無傷》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《若問世界誰無傷》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有若問世界誰無傷彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《若問世界誰無傷》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看若問世界誰無傷上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：若問世界誰無傷電影劇照

熱門文章

 