若問世界誰無傷影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映
廣告
若問世界誰無傷影評｜《若問世界誰無傷》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《若問世界誰無傷》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
若問世界誰無傷影評｜入場前7大必看劇情
《若問世界誰無傷》必看一丨電影詳情
《若問世界誰無傷》必看二丨劇情簡介
《若問世界誰無傷》必看三丨《若問世界誰無傷》影評
《若問世界誰無傷》必看四丨電影預告
《若問世界誰無傷》必看五丨預告片段曝光
《若問世界誰無傷》必看六丨電影彩蛋
《若問世界誰無傷》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《若問世界誰無傷》必看一丨電影詳情
|《若問世界誰無傷》電影詳情
|名稱
|若問世界誰無傷 (The World of Love)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|尹佳恩
|主演
|徐粹彬,張惠珍
|片長
|1小時59分
|級別
|IIA 級
|語言
|韓語 (中英文字幕)
|上映
|2026年1月29日, Thu (公映)
《若問世界誰無傷》必看二丨劇情簡介
主仁(徐粹彬 飾)是眾人眼中的完美學生，對身邊的一切充滿熱情，即使青澀懵懂地戀愛、不時要照顧小學生弟弟、分擔任職幼稚園校長媽媽(張惠珍 飾)的重擔，但仍過著活力滿滿的17歲人生。某天，一紙反對即將出獄的性暴力罪犯重返社區的聯署聲明，打破一切平衡，那些潛藏內心的傷疤再次湧現…面對悄然無聲出現的創傷，應刻意淡忘，或好好擁抱隱隱作痛的傷疤？還是只要相信最好的，尚未來臨…
回到目錄
《若問世界誰無傷》必看三丨若問世界誰無傷影評
影評有待更新
回到目錄
《若問世界誰無傷》必看四丨電影預告
預告有待更新
《若問世界誰無傷》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《若問世界誰無傷》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有若問世界誰無傷彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《若問世界誰無傷》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看若問世界誰無傷上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：若問世界誰無傷電影劇照