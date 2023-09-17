英雄本色影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映

《英雄本色》於9.17 在香港上映！《英雄本色》由周潤發, 張國榮, 狄龍, 田豐, 李子雄, 曾江, 成奎安主演，東方新地為你整合《英雄本色》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。