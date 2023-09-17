英雄本色影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映
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《英雄本色》於9.17 在香港上映！《英雄本色》由周潤發, 張國榮, 狄龍, 田豐, 李子雄, 曾江, 成奎安主演，東方新地為你整合《英雄本色》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《英雄本色》7大入場前必看重點
《英雄本色》重點一丨電影詳情
《英雄本色》重點二丨劇情簡介
《英雄本色》重點三丨英雄本色影評
《英雄本色》重點四丨電影預告
《英雄本色》重點五丨預告片段曝光
《英雄本色》重點六丨電影彩蛋
《英雄本色》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《英雄本色》重點一丨電影詳情
|《英雄本色》電影詳情
|名稱
|英雄本色 (A Better Tomorrow)
|片種
|動作
|編劇
|吳宇森, 陳慶嘉, 梁淑華
|導演
|吳宇森
|主演
|周潤發, 張國榮, 狄龍, 田豐, 李子雄, 曾江, 成奎安
|片長
|1小時35分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年9月17日, Sun (重映)
《英雄本色》重點二丨劇情簡介
英雄本色劇情講述子豪（狄龍飾）與Mark（周潤發飾）情如手足。在一次偽鈔交易中，子豪在台灣被手下譚成﹝李子雄飾﹞出賣，不僅累得父親被殺，甚至被捕入獄；Mark為豪報仇時中槍變成跛子，從此在幫會地位一落千丈。Mark一心等豪出獄再闖天下，但坐了一趟牢獄的豪卻決意退隱，然而他說服得了Mark，卻不為當差的弟子杰（張國榮飾）諒解，更影響了他的升遷。幫會新貴阿成作賊心虛，決定要將豪趕盡殺絕。子豪忍無可忍，聯合Mark偷走阿成的偽鈔銅版交給子杰，並向阿成宣戰，槍戰之中Mark身亡，而子豪因不想連累子杰，所以擊斃阿成之後轉向子杰自首認罪，重拾兄弟之情。
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《英雄本色》重點三丨英雄本色影評
觀眾總評分：7.6/10影評有待更新
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《英雄本色》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《英雄本色》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：英雄本色電影劇照